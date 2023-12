Colleghe di Belen si espongono sulla lite con Antonino: pareri opposti

Alberto Matano nell’ultima puntata del 2023 de La Vita in Diretta ha parlato di coppie vip che sono scoppiate: da Victor Allen e Tiziano Ferro, Ilary Blasi e Francesco Totti, fino ad Elisabetta Canalis con Brian Perri e Belen Rodriguez con Stefano De Martino. In studio con Alberto c’erano anche alcune colleghe delle protagoniste di queste storie.

In merito alle separazioni rumorose e rese pubbliche è intervenuta Alessandra Mussolini: “I panni lavati in pubblico? Laviamoli questi panni. Quando tu a un certo punto ti senti di dover condividere sui social o con chi vuoi, lo devi fare. Perché ti togli un peso, lo guardi e lo analizzi. Se lo tieni dentro non lo vedi. Se tieni il rospo in corpo si ingigantisce“. Dello stesso parere Valeria Marini: “Se vengono dette falsità è meglio chiarirle“.

Le colleghe di Belen sullo scontro social con Antonino.

Alberto Matano ha citato in particolare la catfight che Belen ha avuto con Antonino a Santo Stefano: “Poi c’è stata quella discussione tra la Rodriguez e il padre di sua figlia. Anche quella è stata pubblica“.

Pamela Prati ha espresso le sue perplessità sulle discussioni in pubblico: “Sarebbe meglio chiarire le proprie posizioni nelle sedi opportune. Poi nel loro caso ci sono anche i bambini di mezzo e quindi è una cosa molto delicata. Forse certe cose così delicate andrebbero viste nelle sedi giuste“. Tra le colleghe di Belen dubbiose sulla scelta di litigare sui social anche Stefania Orlando: “Poi magari vai da un professionista, ti sfoghi, vai dallo psicologo, dall’amica del cuore, da una madre o dalla sorella. Ma rendere pubblici delle cose così private… le coppie comuni non sono così e non lo fanno“.

Barbara Alberti invece ha analizzato la situazione da un altro punto di vista: “Io invece non sono dello stesso parere. In merito a questo direi che è perfetto, perché qui dividiamo tra guardoni ed esibizionisti. C’è una metà che vuole esibirsi e l’altra che vuole guardare e io direi che è perfetto“.