momenti di terrore per due povere donne

Due donne si trovavano nell’acqua quando all’improvviso sono state letteralmente inghiottite da un gigante del mare, tutti i dettagli.

Il mare fa paura a moltissime persone perché dentro c’è tutto un mondo pieno di animali che conosciamo e forse non conosciamo ancora. Ci sono altrettante persone, però, che lo amano perché sull’acqua si possono fare tantissime attività. In questo caso poteva trasformarsi tutto in tragedia, perché due donne sono state letteralmente inghiottite da un gigante del mare. Di quale animale si tratta e come è andata a finire? Vediamo quali sono i dettagli di questa storia, a tratti terrificante.

Inghiottite dal gigante del mare: una storia terrificante

Siamo in California, nelle acqua di Avila Beach. Due donne avevano deciso di prendersi una giornata insieme di riposo e di svago. Così, hanno preso una canoa e hanno iniziato a remare sull’acqua in tranquillità. Sotto di loro, però, stava nuotando una creatura molto grande. Di solito, non sono creature pericolose, ma in questo caso, è emersa dall’acqua e ha inghiottito le due donne in un solo boccone, come si suol dire.

La creatura misteriosa era una megattera che stava nuotando tranquillamente in quelle acque. Probabilmente era alla ricerca di cibo. Purtroppo, però, in quelle acque erano presenti delle persone, tra cui le due donne.

Queste due donne erano tranquille e ignare di quello che sarebbe accaduto da lì a poco. Infatti, all’improvviso si sono viste sollevate dalla superficie dell’acqua e hanno visto attorno a loro tutto nero.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Uno squalo balena nuota nelle profondità del mare: è lui il pesce più grande al mondo

La megattera è salita a bocca aperta e la inghiottite entrambe. C’è un video di questo episodio che ha fatto il giro del web e ha destato stupore in tantissimi utenti. Pensate di essere stati al posto di quelle due donne: terrificante!

Tuttavia, tutto è finito bene. Nel senso che, appena la megattera si è accorta di ciò che aveva preso con la bocca, le ha “sputate” immediatamente. Creature di questo tipo hanno delle dimensioni enormi e possono incutere timore, ma in realtà sono molto mansuete e si nutrono solo di piccoli pesci.

Questo non vuol dire, però, di non stare attenti, soprattutto in zone in cui possono essere o sono presenti. Le loro dimensioni, appunto, possono causare diversi incidenti. Pensate agli ampi movimenti delle megattere e delle balene. Se qualcuno sta surfando o è presente una piccola imbarcazione, potrebbero riportare grandi e seri danni.