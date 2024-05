Classifica di Amici per gli scommettitori: cambia tutto, nuovi pronostici

A due mesi dall’inizio del serale, stasera durante la finale scopriremo chi sarà ad alzare la coppa e anche la classifica di Amici 23. Dopo sondaggi social, ipotesi dei fan e pronostici di ogni tipo sapremo finalmente chi porterà a casa il montepremi di 100.000 Euro.

Fino alla scorsa settimana gli scommettitori puntavano tutto su Petit, dato come vincitore da tutti i maggiori siti di scommesse, seguito da Holden, Marisol, Sarah Toscano, Dustin Taylor e Mida. Ieri sera però le cose sono cambiate e la vittoria del cantante napoletano non appare più così sicura. L’ultimo aggiornamento dei siti di scommesse ha mescolato le carte in tavola e ha visto le quotazioni di una delle alunne in netto rialzo, portando così ad una nuova possibile classifica di Amici 23.

La classifica di Amici 23 secondo gli scommettitori, cambiano tutte le posizioni.

Per Sisal a vincere la ventitreesima edizione del talent mariano sarà Sarah Toscano (quotata a 2,25), secondo posto posto per Petit (a 2,50), medaglia di bronzo per Holden (4,50), appena fuori dal podio Marisol (7,50) e poi Mida (16,00) e Dustin Taylor 833,00). Anche Bwin vede Sarah in ascesa, quotata a 2,15, appena sotto Petit fermo a 1,90, poi a seguire Marisol con 2,75, Holden con 5,00, Dustin Taylor 17,00 e Mida 26,00.

Sarah, l’intervista prima della finale.

“Mi chiamano Saretta, ma non mi piace, mi infastidisce, anche se tanti mi chiamano così. Perché canto? Perché è bellissimo cantare e mi sento così libera. Tre aggettivi per definirmi? Energica, competitiva e anche solare. La prima cosa che farò uscendo da qui sarà senza ombra di dubbio una cena con tutta la mia famiglia. Di cosa ho paura? Di restare da sola. Il giorno più bello della mia vita? Quando ho preso la maglia, ecco quello è stato bellissimo. Cosa mi fa innamorare in una persona? La mente è la prima cosa che mi cattura. Cosa vorrei avere di Holden? La sua intelligenza ti direi. Cosa mi mette a disagio? Quando non faccio nulla e tutti mi fissano”.