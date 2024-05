Nessuno vuole portarmi a casa, tutti hanno paura del mio aspetto

A causa del suo aspetto nessuno lo vuole adottare e portare a casa, la sua “diversità” tuttavia, è proprio ciò che lo rende unico.

Trovare una casa per sempre è il sogno di ogni animale che si trova in qualsiasi rifugio, canile e gattile. È oramai noto come questi luoghi siano pieni, al limite della capienza la maggior parte, di cani e gatti bisognosi di aiuto. Mentre i cuccioli fortunatamente fanno presto a trovare una nuova casa, alcuni esemplari tra gatti e cani fanno maggiore fatica. In particolar modo la storia di questo gatto ha commosso molte persone perché nessuno lo voleva.

Il suo aspetto tiene lontano tutti: il gatto vuole solo una nuova casa

All’interno di un rifugio si trova un piccolo gatto che nessuno vuole e non è intenzionato ad adottare. Il motivo per il quale viene sempre scartato dalla massa sono le sue orecchie, troppo grandi e troppo particolari.

La sua diversità lo ha reso speciale per molto tempo, ma solo i volontari del rifugio erano a conoscenza della sua dolcezza. Le sue orecchie lo rendono simile ad un pipistrello, tanto che veniva soprannominato con diversi titoli, “vampiro” e “batman” per esempio.

Difatti, fino ad un certo momento, il gatto è rimasto senza nome perché gli operatori volontari volevano che fosse la sua futura famiglia a dargliene uno. Ma più passava il tempo e più le speranze di vedere il piccolo pipistrello all’interno delle mura di una casa erano scarse. Fino a che una dolce famiglia non si è innamorata di quelle orecchie particolari e uniche e lo ha portato a casa con sé.

Non perderti questa curiosità >>> Adotta un gatto da un rifugio: arrivati a casa nasce un’amicizia particolare

Ciò che gli utenti social si sono chiesti con maggiore foga, era il motivo per quelle particolari orecchie. Ecco allora che sono venuti a conoscenza di una particolare razza felina alquanto sconosciuta in territorio europeo. Si tratta del gatto orientale a pelo corto o Oriental Shorthair. Questa razza, oltre al suo particolare aspetto (orecchie e zampe grandi), spicca per la sua personalità.

Difatti è un micio dal carattere vivace e considerato estremamente intelligente. Il gatto orientale ha bisogno di molte attenzioni in quanto è una specie che non ama stare da sola. In compenso è in grado di donare tantissimo affetto e amore nella casa in cui andrà a vivere. Indubbiamente il piccolo gatto adottato regalerà enorme felicità alla famiglia.