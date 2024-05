cosa è emerso dalle prime indagini

L’identità del 24enne in auto non è stata resa pubblica e le cause dell’incidente con lo scuolabus saranno chiarite con il passare delle ore

Tragico scontro tra un veicolo e uno scuolabus. Nell’incidente, un giovane automobilista di 24 anni, residente nel cantone di Vaud, in Svizzera, ha avuto la paggio quando si è scontrato con uno scuolabus questa mattina.

Ambulanza svizzera (Repertorio)

Il mezzo di trasporto più grande aveva appena lasciato gli studenti a scuola. Secondo le informazioni rilasciate, il giovane italiano, che purtroppo è deceduto poco dopo l’incidente in ospedale, avrebbe perso il controllo della sua auto per ragioni ancora da verificare attentamente. Ciò che è certo è che lo scuolabus, che proveniva dalla direzione opposta, aveva a bordo solo la conducente.

Strade in Vaud, Svizzera (Repertorio)

Il sinistro è stato da subito gestito dalla polizia del cantone di Vaud. Le prime indagini indicano che l’auto del giovane si è scontrata violentemente con il mezzo di trasporto scolastico. Il 24enne è stato trasportato in ospedale in elicottero in condizioni disperate. Sfortunatamente, le lesioni erano troppo gravi ed è morto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro con lo scuolabus.

La conducente dello scuolabus, una donna svizzera di 61 anni, è rimasta ferita, ma le sue condizioni sono stabili nonostante alcune lesioni lievi. Probabilmente maggiore lo choc e la paura che le ferite riportate dallo scontro con un mezzo molto più piccolo di quello che stava conducendo. Anche lei è stata portata in ospedale per saggiarne le condizioni.

Strade in Vaud, Svizzera (Repertorio)

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 del mattino a Saint-Barthélmy, sulla strada tra Bioley-Orjulaz ed Echallens. La strada è rimasta chiusa fino alle 14:45 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità. L’identità del 24enne deceduto non è stata resa pubblica e le cause del sinistro saranno chiarite con il passare delle ore e dei giorni approfondendo le indagini. Al momento, le autorità non escludono nessuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un guasto meccanico così come di un malore improvviso del conducente.