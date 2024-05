Quali comportamenti umani spaventano il cane? Come evitare gesti innocui che possono trasformarsi in stress per Fido.

Recentemente ho notato che ci sono alcuni comportamenti umani che spaventano il mio cane. Ad esempio, quando alzo la voce per parlare al telefono o per una conversazione animata, noto che si irrigidisce e cerca di allontanarsi.

Queste osservazioni, mi hanno fatto capire l‘importanza di riconoscere i segnali che il mio cane mi invia e di adottare comportamenti che lo facciano sentire al sicuro e tranquillo.

Ma quali comportamenti umani si spaventano il cane, in generale? Quali gesti devo evitare per non provocare paura e stress nel mio cane?

Quali comportamenti umani spaventano il cane

I cani, pur essendo animali domestici, hanno una natura selvatica e un modo di comunicare tutto loro.

Per questo motivo, alcuni comportamenti umani che per noi sembrano innocui, possono spaventarli o addirittura strizzarli.

Ecco alcuni comportamenti umani che possono spaventare un cane:

abbracci forzati e coccole indesiderate, in quanto non a tutti cani piace essere abbracciati. Per tale ragione in alcuni può creare disagio e aggressività;

in quanto non a tutti cani piace essere abbracciati. Per tale ragione in alcuni può creare disagio e aggressività; movimenti bruschi e rumori forti, soprattutto se provengono da persone a loro sconosciute o da ambienti nuovi;

soprattutto se provengono da persone a loro sconosciute o da ambienti nuovi; passeggiata al guinzaglio frenetiche incontrollate;

punizioni e sgridate immotivate;

atteggiamenti intimidatori;

socializzazione del cane forzata, poiché forzare un cane ad interagire con altri animali può provocargli un forte stress.

Altri comportamenti che possono spaventare il cane includono parlare ad alta voce, fare gesti improvvisi indossare accessori sconosciuti, tipo cappelli eccentrici.

Tuttavia, non essendo possibile elencare in modo esaustivo tutti i comportamenti umani che possono spaventare un cane, è bene osservare il proprio cane imparare a riconoscere i segnali di disagio che invia con il suo corpo.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Fai attenzione a questi comportamenti! Come capire se il cane ha paura

Consigli per non spaventare il cane con comportamenti sbagliati

Per evitare che gesti apparentemente innocenti si trasformano in fronte di stress e paura per il cane è importante adottare alcuni accorgimenti:

adotta metodi educativi positivi e premia il comportamento desiderato;

il comportamento desiderato; impara a riconoscere i segnali di stress nel linguaggio del corpo del cane come le orecchie abbassate, la coda tra le gambe e sguardo altrove;

come le orecchie abbassate, la coda tra le gambe e sguardo altrove; muoviti con calma e gradualità specialmente quando ti avvicini a lui;

specialmente quando ti avvicini a lui; non puntare il dito verso di lui o alzarlo sopra la sua testa;

rispetto lo spazio del tuo amico a quattro zampe;

del tuo amico a quattro zampe; usa un tono di voce pacato e rassicurante.

Ricordati che è fondamentale interagire con il cane in tutta calma e gentilizia, rispettando per il suo spazio e i suoi limiti.