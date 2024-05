la balena e la bambina (video)

L’insolita empatia tra la balena e la bambina genera reazioni contrastanti: ad alcuni questi animali mettono i brividi ad altri fanno ridere.

Se è vero che l’empatia tra animali non ha limiti, a volte vi sarebbe anche un filo sottile a definire se quest’affinità sia realmente presente in alcuni casi, oppure se siamo noi stessi umani a volerla vedere. In seguito alla pubblicazione di una virale raccolta di divertenti video in rete – dove ciascuno di essi ambientato all’interno di un acquario dal titolo – grazie alle migliaia di risposte degli utenti si sarebbe riusciti a rintracciare una risposta non del tutto univoca, ma – a quanto pare – meritevole di considerazione.

L’empatia tra animali non ha limiti: l’incontro tra la bambina e la balena

Il video che testimonia le bizarre dinamiche dell’ormai indimenticabile incontro tra una bambina e una balena Beluga riposta – in sovrimpressione alla pagina YouTube dedicatasi alla sua propagazione in rete, il seguente titolo: “Balena Beluga è stupita dai trucchi!” Cosa vorrà dire?

Essendo tra i pesci più grandi al mondo – assieme allo squalo balena abituato alle profondità dell’oceano – questo mammifero, pur essendo innnocuo per gli umani e molto spesso ben disposto a intraprendere una socializzazione con loro, potrebbe essere in grado di spaventare un cucciolo di uomo anche con a causa di un semplice e involontario gesto improvviso. Non a caso, infatti, è stato proprio questo il caso del cetaceo protagonista di questa clip.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Turisti assistono alla nascita del cucciolo di balena



All’inizio del filmato la bambina mostra di osservare con curiosità la balena Beluga. Il Beluga, però, pochi istanti dopo, spaventa la bambina quando quest’ultimo si volta improvvisamente nella sua direzione. Il movimento brusco del socievole cetaceo fa sobbalzare la bambina dall’altra parte della vetrata. La breve clip mostra – infatti – la bambina eppena caduta a terra dopo l’inatteso l’avvicinamento della balena.

Le reazioni della bambina e della balena – il VIDEO

Di risposta alle rispettive reazioni della balena Beluga e della bambina – dalla parte opposta del vetro dell’acquario – gli utenti non hanno tardato ad esprimere le loro rispettive opinioni in merito all’accaduto.

Se per alcuni di loro sembra che “le balene Beluga siano consapevoli della loro capacità di spaventare i bambini e così lo fanno“, per altri avverrebbe il contrario. Ovvero: “i mammiferi acquatici” sarebbero “in realtà molto amichevoli quando non si sentono minacciati“.

Il filmato della bambina e della balena è apparso sul profilo YouTube di @Kyoot registrando oltre 25 milioni di visualizzazioni dal momento della sua prima condivisione sulla piattaforma.