era enorme e era incastrato nel WC

La natura selvaggia alcune volte può entrare nelle nostre case nei modi più inaspettati, soprattutto in alcune zone del mondo nelle quali la convivenza tra uomo e animali è strettissima.

Anche in queste zone, tuttavia, ci sono luoghi di privacy e tranquillità che non dovrebbero essere mai violati come ad esempio il bagno della propria abitazione, se alcuni animali decidono di entrare in casa sembra pero quasi impossibile ostacolarli visto che questi sono in grado di intrufolarsi anche nel pertugio più angusto. Se avete paura dei serpenti questa storia potrà sembrarvi un vero horror, c’è però da stare tranquilli, almeno se vivete in Italia, perché seppur non impossibile sarà difficile assistere a scene come quelle vissute dalla famiglia thailandese.

Un pitone si affaccia dal wc di casa, l’animale selvatico poteva rappresentare un grosso pericolo!

Sono pochi i luoghi al mondo in cui la natura è bella ed incontaminata come nella Thailandia, un luogo dove dai grandi mammiferi ai primati, passando per ogni tipo di rettile o insetto, è garantito l’incontro con animali straordinari. Senza dubbio alcuni incontri sono tuttavia ben più graditi di altri e, conoscendo le specie velenose presenti sul territorio, si può anche dire che alla famiglia sia andata bene così.

Una capatina veloce in bagno è divenuta una vera storia fantastica quando affacciato dal wc una testolina non proprio cordiale ha fatto capolino, si trattava di un pitone reticolato, una specie importata in tutto il mondo e presente anche nelle teche degli appassionati di rettili sul nostro territorio.

Questi animali selvatici possono però raggiungere dimensioni ragguardevoli ed essere una minaccia anche per l’uomo, non solo per il loro moroso doloroso, anche se non velenoso, ma soprattutto per la forza delle loro spire, in grado di comprimere la cassa toracica di un grande mammifero fino a farlo smettere di respirare.

L’animale però non si è di certo intrufolato in casa in cerca di prede umane, a condurlo all’interno del wc è stata invece la ricerca di roditori che popolano le fogne rudimentali del paese. In queste strutture è facile entrare per animali di questo tipo che all’occorrenza possono trasformarsi anche in provetti nuotatori in grado di trattenere il respiro a lungo sott’acqua.

L’animale in questione si è rivelato però molto ostico da allontanare, la sua stazza mastodontica non ha infatti permesso una semplice estrazione da parte dei servizi d’emergenza chiamati dai coniugi. Dopo ore di tentativo la soluzione è stata quella di rompere il wc ed arrivare direttamente a livello dello scarico sul pavimento dove è stato possibile afferrare il grosso animale ed estrarlo vivo.

I modi utilizzati non sono stati sicuramente i più delicati, pare però che alla fine il malcapitato sia stato liberato in una zona boschiva senza subire danni. Per la famiglia è restato lo spavento ed il bagno da rimettere in sesto, per fortuna però hanno notato il rettile prima di sedersi per i loro bisogni, altrimenti lo scenario sarebbe potuto divenire ben meno allegro di così.