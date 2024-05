Sentivo abbaiare insistentemente poi ho capito, non è il mio cane!

La video-testimonianza di quanto accaduto nel suo giardino di casa diventa virale: “non è il mio cane”, esclama sentendo insistentemente abbaiare.



In queste ore un surreale filmato condiviso sui social network ha continuato a suscitare la curiosità di molti utenti ricevendo oltre 79mila like in seguito alla sua prima pubblicazione in rete. Una fiorista per passione riprende quel che sta accadendo nel giardino della sua abitazione privata. In un primo momento crede di sentire abbaiare, senza sosta, il suo cane – perciò esce di casa volendo comprenderne il motivo. Quando si trova, però, davanti al suo cane che non sta abbaiando si guarda intorno e quel che scopre la lascia senza parole.

Sentiva abbaiare insistentemente poi si trova di fronte alla rivelazione: non è il suo cane

Il peplesso protagonista di questa storia – oltre, ovviamente, alla padrona di casa che ha documentato l’accaduto con il suo smartphone – è un adorabile Bulldog francese di nome Mischa che, incredulo di essere inizialmente chiamato in causa dalla donna, guarda verso l’alto come se, anche lui, volesse trovare una risposta.

Diversamente dal clamore suscitato recentemente da un Bulldog francese che ha imparato a pronunciare la parola mamma, il video che immortala il curioso tentativo della donna, di rintracciare la provenienza dell’insolito abbaiare di un cane

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Sharon Stone e l’amore con la sua Bulldog francese



Pertanto non c’è da meravigliaarsi se la donna, quando ha scoperto che ad abbaiare non era il suo cane ma un piccolo corvo, sia rimasta a dir poco interdetta.

Il piccolo corvo abbaia come un cane – VIDEO

Nel filmato condiviso sui social network nei giorni scorsi gli utenti possono osservare il corvo mentre si adagia comodamente sui rami del giardino della donna. Quel che nessuno si aspettava, ovviamente, era di sentirlo “esprimersi” come un cane.

Il video del piccolo corvo che abbaia come un fido è stato realizzato da @shandellesgarden nel suo giardino privato e infine condiviso sul suo profilo Instagram gli ultimi giorni di aprile 2024.

La donna, amante della natura – come si può constatare osservando le sue attività e le immagini del suo profilo IG – ha condiviso la sua testimonianza in diretta dal Canada.