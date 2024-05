Navigatore Satellitare per auto Camion 256-16GB, NAVRUF 2024 7 Pollici GPS Navigatore per Auto Autobus Taxi, Precaricato Mappa Europa, Mappa 2D/3D,Aggiornamenti gratuiti delle mappe a vita

83,99 €

(as of May 18, 2024 12:10:24 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19 x 1,2 x 11 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 aprile 2023

Produttore ‏ : ‎ NAVRUF

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0C1NJ5DHL

Numero modello articolo ‏ : ‎ G916

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

🚗【Navigatore per auto con schermo 2.5D】Touchscreen da 7 pollici ad alta risoluzione con un’alta risoluzione di 800 x 480 pixel, MEMORIA da 8 GB 256 MB di RAM. Il primo schermo curvo curvo 2.5D da 7 pollici con un angolo di visione più ampio, uno schermo più visibile e una migliore trasmissione della luce, consentendo una mappatura chiara anche alla luce del sole.

🚗【Navigazione GPS intelligente】①Supporta codice postale, indirizzo, coordinate, preferiti e ricerca PDI. ②4 Opzioni di percorso: Veloce/Verde/Breve/Facile. ③ Fornisce avvisi intelligenti sugli autovelox attuali, avvisi acustici, pianificazione del percorso, trasmissione dei nomi delle strade, velocità attuale e assistente corsia attiva, visualizzazione della distanza rimanente e indicazione dell’orario di arrivo previsto.

🚗 【Percorsi di navigazione personalizzati】 Smart GPS può personalizzare il tuo percorso esclusivo in base al tipo di veicolo, evitando limiti di altezza e peso, percorsi con congestione del traffico, ecc; La navigazione GPS supporta molteplici modalità di navigazione: camion, auto, autobus, pedonale, cabina, bicicletta, emergenza, ecc., complete per i tuoi diversi viaggi.

🚗【Navigazione vocale multilingue】: il sistema di navigazione GPS per camion per auto è dotato di un sistema di sterzo vocale (versione multilingue). Ricezione di avvisi di svolta brusca imminenti, promemoria di limite di velocità e promemoria di limite di altezza, semaforo rosso e notifica vocale della telecamera ad alta velocità. Supporto inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano.

🚗【Mappa a vita aggiornata gratuitamente】 La navigazione GPS NAVRUF da 7 pollici è preinstallata con l’ultima mappa del Nord America del 2024, inclusa la mappa USA Canada Messico, con visualizzazione della mappa 2D/3D. nessuna connessione internet richiesta, pronto all’uso. Se hai bisogno di aggiornare la mappa del Nord America, contattaci per scaricarla. (Mappe scaricabili ma non preinstallate: Europa, Australia, Sud America, ecc.)