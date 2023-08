Mirko Brunetti: ecco perché si è tatuato “i tuoi occhi la mia cura” con Greta Rossetti

Mirko Brunetti ha confessato che c’è una spiegazione dietro la scelta di farsi un tatuaggio di coppia (nel dettaglio la scritta: “i tuoi occhi la mia cura“) insieme a Greta Rossetti.

Un tatuaggio che sarebbe stato apprezzato anche dai suoi genitori. “Ho rivisto felicità nei loro occhi e nel vedermi sereno e per me questo vale più di ogni altra cosa“. Poi, a proposito della sua esperienza a Temptation Island ha detto: “Mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi“.

“Cosa mi ha dato quest’esperienza? Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui. ❤️”.