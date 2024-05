Aras Senol fidanzato, il naufrago fa una confessione ad Artur

L’Isola dei Famosi 18 è iniziata lo scorso 8 aprile, ma Aras Senol ha vissuto con i naufraghi solo metà di questa esperienza, visto che per due settimane è stato in isolamento dopo essere risultato positivo al test per il Covid. In ogni caso l’attore turco è lontano da casa da più di un mese e anche lui ha iniziato ad avere i primi segni di cedimento e ieri l’ha confessato ad Artur Dainese.

Il volto di Terra Amara ha raccontato ad Artur di essere fidanzato con una musicista da più di due anni e che questa settimana ha sentito in maniera particolare la mancanza del suo amore, Eylül Şahin : “Intanto, Alvina, Khady e Greta decidono di godersi il tramonto in riva al mare, tra chiacchiere e relax. si legge sul sito de L’Isola dei Famosi – Aras in vena molto nostalgica ne approfitta per confidarsi con Artur e confida al suo compagno di sentire tanto la mancanza della sua famiglia e della sua fidanzata che non vede ormai da più di un mese“.

Non è che adesso anche questo si ritira come Pietro, Daniele e Peppe?

Aras Senol su Eylul Sahin a Verissimo.