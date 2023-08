“La frisella di Belen” e Timperi scoppia a ridere: cosa è successo questa mattina

Fa caldo, le notizie scarseggiano e questo ha costretto Rai1 a parlare della frisella di Belen, una polemica scoppiata lo scorso anno in piena estate.

Degna avversaria del pollo alla piastra di Elisabetta Canalis, la frisella di Belen non è altro che una fetta di pane con del tonno e del pomodoro tagliato sopra. Un grosso errore, dato che la frisella è un prodotto tipico del sud Italia (in particolar modo di Campania e Puglia) e non è semplicemente “una fetta di pane”, ma un panetto di grano duro cotto in forno e fatto biscottare in un secondo momento. Generalmente si consuma bagnandola prima sotto l’acqua o lasciandola ammorbidire col condimento che può essere vario, anche se quello più gettonato è pomodoro, mozzarella e olio d’oliva.

Quando a UnoMattina Estate il giornalista Domenico Marocchi ha iniziato a raccontare della polemica, Tiberio Timperi è scoppiato a ridere e non è più riuscito a fermarsi. La “frisella di Belen” gli ha probabilmente fatto pensare a qualcosa di divertente.

Ecco il video:

“La frisella di Belen” e Timperi scoppia a ridere #unomattinaestate pic.twitter.com/a5WV5M5nPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2023

A quando un servizio anche sulla pigna di Belen?

La frisella di Belen e il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis