la ricetta del primo facile e gustoso

ingredienti Per gli gnocchi Farina di semola di grano duro Olio extravergine di oliva Per il condimento Olio extravergine di oliva Ti servono inoltre Farina di semola di grano duro

Gli gnocchi pesto e pomodorini sono un primo semplice e goloso, ideale da portare in tavola per il pranzo della domenica in famiglia o una cena speciale in compagnia di amici. Gli gnocchetti si realizzano con un impasto senza patate e vengono poi conditi con un’avvolgente sughetto al pomodoro e pesto di basilico: ottimi sia caldi sia freddi, conquisteranno in un baleno grandi e piccini.

L’esecuzione è alla portata di tutti: si porta a bollore l’acqua con un pizzico di sale e un filo d’olio, poi si versa la farina, tutta in una volta, e la si incorpora velocemente, lontano dai fornelli. Il composto viene quindi rovesciato su un piano di lavoro infarinato e lavorato energicamente per pochi minuti, fino a ottenere un panetto morbido e omogeneo da cui ricavare tanti tocchetti delle stesse dimensioni. Una volta pronti, puoi lasciarli “lisci” o passarli in un apposito rigagnocchi, oppure dare loro la forma caratteristica aiutandoti con i rebbi di una forchetta.

Non ti rimarrà che lessare gli gnocchi e scolarli direttamente in padella con i pomodorini e un fondo di olio e aglio, poi mantecarli con un cucchiaio generoso di pesto; se hai tempo a disposizione, puoi confezionare quest’ultimo in casa utilizzando solo ingredienti freschi e seguendo le nostre indicazioni: il risultato sarà una portata ancora più fragrante e genuina.

Se desideri, puoi arricchire il sugo con dadini di pancetta croccanti, rosolati in un tegame a parte senza aggiunta di grassi, con qualche filetto di tonno o di acciuga sgocciolato dall’olio di conservazione, oppure con una mozzarella, ben scolata dal siero e tagliata a cubetti. Per un tocco di freschezza, puoi guarnire il tutto con la scorzetta grattugiata di un limone, oppure usare qualsiasi tipologia di condimento che preferisci, come ragù, formaggi o burro e salvia.

Scopri come preparare gli gnocchi pesto e pomodorini seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le chicche al pomodoro, gli gnocchi alla sorrentina e gli gnocchi nduja e stracciatella di burrata.

Come preparare gli gnocchi pesto e pomodorini





Versa in una pentola l’acqua, l’olio e un pizzico di sale, porta a bollore e aggiungi la farina .





Sposta dai fornelli e mescola con un cucchiaio di legno .





Trasferisci l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata e lavoralo per pochi istanti, fino a ottenere un panetto morbido e liscio .





Preleva un pezzetto d’impasto con un coltello o un tarocco .





Arrotolalo con i palmi delle mani fino a formare un filoncino .





Ricava gli gnocchi, tagliandoli con un tarocco .





Rigali con un rigagnocchi o con i rebbi di una forchetta, quindi sistemali man mano su un vassoio con un velo di farina e coprili con un canovaccio.





Occupati del condimento: riunisci in una padella antiaderente i pomodorini lavati e tagliati in quattro, uno spicchio d’aglio e un filo d’olio, aggiusta di sale e cuoci con un coperchio per 10 minuti, finché i pomodorini non saranno appassiti.





Lessa gli gnocchi in abbondante acqua bollente e leggermente salata, scolali appena vengono a galla e trasferiscili direttamente nella padella con il condimento .





Unisci il pesto di basilico .





Spegni la fiamma e fai mantecare il tutto .





Distribuisci nei piatti individuali, guarnisci con una fogliolina di basilico fresco e porta in tavola .

Conservazione

Si consiglia di consumare gli gnocchi pesto e pomodorini al momento.