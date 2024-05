Simon & The Stars, la classifica dei segni più fortunati dal 6 al 12 maggio

Se Paolo Fox e Ada Alberti hanno fatto l’oroscopo del mese di maggio, ieri a Citofonare Rai Due, Simon & The Stars è tornato con le sue previsioni settimanali. Il famoso astrologo ha stilato la classifica dei segni più fortunati dal sei al dodici di maggio. La vera novità di questa classifica di Simon & The Stars è la prima posizione: “Non si vedeva la Vergine in vetta da tantissimo, praticamente dai tempi della Lira e invece questo è il vostro momento“.



Simon & The Stars, oroscopo settimanale, la classifica completa.

12°, 11°, 10° e 9° posto: Acquario, Bilancia, Scorpione e Leone.

12° posto Acquario: Non si può dire che le cose vadano male, ma c’è grande fatica, un forte senso di smarrimento. Non è certo la vostra settimana, ma è il momento di rimboccarsi le maniche e fare tanto. Senza stare a mettere in discussione tutto, cercate di fare le cose quotidianamente. Ci sono delle risposte che ancora non siete in grado di fare. A fine maggio ci sarà uno sblocco importante. Martedì e mercoledì potrebbero esserci delle questioni di famiglia che richiederanno attenzione.

11° posto Bilancia: Ad aprile siete stati spesso all’ultimo posto, ma ora inizia la vostra fase di risalita. Aprile è stato un mese di attriti e battaglie continue, ma ne uscite molto rafforzati. Questo è un periodo di pulizie, fare chiarezza, alleggerite gli spazi. Eliminate tutto quello che rappresenta in questo momento un ingombro per voi.

10° posto Scorpione: C’è un clima da resa dei conti, ci sono alcune situazioni che si trascinano da tempo, penso a chi aspetta un contratto o non ha chiarito dei termini sul lavoro. Tra martedì e mercoledì potreste prendere di petto la situazione. Richiamate all’ordine il partner sfuggente, non avete tempo per le vie di mezzo. A fine maggio si risolveranno tante situazioni.

9° posto Leone: La settimana scorsa c’è stato un momento di down, ci sono stati dei rallentamenti. Questa settimana c’è una luna nuova nel settore della carriera, che vi aiuterà a stabilire traguardi e farà chiarezza. Il futuro sarà favorevole.

Simon & The Stars, 8°, 7°, 6° e 5° posto: Cancro, Capricorno, Gemelli e Sagittario.

8° posto Cancro: Periodo stazionario, vi sentite bloccati in una situazione che non evolve o sul lavoro o in amore. Questa settimana alcune situazioni si smuoveranno grazie a delle conoscenze comuni che potranno mettere una parola buona. Se sapete a chi chiedere, fatelo. Fatevi vedere in giro se cercate lavoro.

7° posto Capricorno: Non è stato facile darvi una posizione perché avete due pianeti a favore e due contro che rischiano di mettervi un po’ in collisione con chi si intromette nella vostra autonomia lavorativa. Non siate pungenti, i pianeti a favore vi renderanno pieni di soluzioni brillanti.

6° posto Gemelli: Si avvicina l’arrivo di Giove a fine mese e sarà come un nuovo inizio per voi. Questo periodo è come una pausa che dovete sfruttare per chiarirvi le idee. Da giugno cambia tutto, potrebbe esserci un’impennata di impegni, fatevi trovare pronti.

5° posto Sagittario: Potreste essere nel bel mezzo di una riorganizzazione in casa o fuori. Potrebbero esserci stati dei cambiamenti sul lavoro che vi hanno dato fastidio. Se dovete chiedere qualcosa sul lavoro sfruttate la giornata di lunedì. Se dovete dare risposte fatelo entro la fine del mese.

Mi piace che simon & the stars del capricorno l’amore manco lo nomina: occhio alle discussioni sul lavoro e avrete idee brillanti, vita sentimentale manco ce prova, così, onesto, daje. #citofonarerai2 — Giulia 🌻🌵 (@_disagiulia_) May 5, 2024

4°, 3°, 2° e 1° posto: Ariete, Toro, Pesci e Vergine.

4° posto Ariete: Questa settimana si parla molto di soldi, potranno essere al centro di una discussione. Magari dovrete decidere tra un progetto e un altro. Mettete sul tavolo le richieste, con Giove a favore l’avrete vinta voi.

3° posto Toro: Questa settimana la Luna nuova entra nel vostro segno. Grande occasione per iniziare qualcosa di nuovo che per voi segna una ripartenza. Comprate una cosa che vi fa stare bene e buttatevi un po’ di più. Molto bene l’amore.

2° posto Pesci: Questa è una settimana in cui le parole saranno importanti, riprendete in mano un discorso interrotto o mai affrontato anche se ci sono cose di cui non parlate con facilità, anche in amore se qualcosa vi ha disturbato.

1° posto Vergine: State recuperando dopo mesi complicati. Adesso fatevi coccolare un po’, novità e proposte importanti in arrivo. Bellissimo anche l’amore, vi siete sempre fatti in quattro e adesso è il vostro turno di farvi coccolare dagli altri.