Maersk, situazione Mar Rosso riduce capacità 2° trimestre del 15%-20%

– Gli effetti della situazione nel Mar Rosso si stanno ampliando e continuano a causare disagi a livello di settore. Lo afferma il colosso danese del trasporto marittimo Maersk.

“La complessità della situazione nel Mar Rosso si è intensificata negli ultimi mesi – si legge in una nota ai clienti – Per salvaguardare il nostro equipaggio, le nostre navi e il vostro carico, nel prossimo futuro stiamo effettuando una deviazione attorno al Capo di Buona Speranza. Tuttavia, la zona di rischio si è ampliata e gli attacchi si stanno estendendo sempre più al largo. Ciò ha costretto le nostre navi ad allungare ulteriormente il viaggio, con conseguenti tempi e costi aggiuntivi per portare il carico a destinazione per il momento”.

Gli effetti a catena della situazione hanno incluso colli di bottiglia e raggruppamento di navi, nonché ritardi e carenze di attrezzature e capacità. Maersk stima una perdita di capacità a livello di settore del 15-20% sul mercato dall’Estremo Oriente al Nord Europa e al Mediterraneo durante il secondo trimestre.