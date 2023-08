Storie di corna: Belen fa discutere, Stefano tirato in ballo

Nonostante secondo alcuni settimanali Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero tornare presto insieme, per adesso i due si godono le vacanze separati e da single. Ieri però la conduttrice de Le Iene ha pubblicato una storia che ha fatto molto discutere. Nella clip in questione la Rodriguez si picchietta la testa, come chi vuol far capire che gli sono cresciute le corna. Questa almeno è l’interpretazione che i follower di Belen hanno dato al gesto social.

Belen cosa vuoi dirci?



La storia di Belen non passa inosservata pic.twitter.com/MqSfAmwp6K — disagiotv (@disagio_tv) August 9, 2023

Nell’ultima ig stories palese belen ci voleva comunicare le corna che gli ha fatto de Martino — Cristal 🐭 (@cristalsei) August 8, 2023

Corna? Belen Rodriguez parla di presunti tradimenti.

A Le Iene Belen ha ammesso di aver avuto il dubbio di avere le corna: “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo, anche io e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“.

Durante un gioco de Le Iene la Rodriguez ha anche rivelato che secondo lei Stefano De Martino tra i suoi compagni potrebbe essere il più infedele, oltre che il più sensuale.