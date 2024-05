Omicidio a Pavia, 35enne trovato senza vita in strada: in corso gli accertamenti

Un nuovo straziante delitto è quello che le forze dell’ordine avrebbero scoperto appunto all’alba di oggi, lunedì 6 maggio, nella città di Pavia. Alcuni passanti avrebbero appunto trovato un 35enne in strada, ormai senza vita e da qui è scattato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Carabinieri, che come da prassi in questi casi, hanno avviato tutte le indagini di routine. Alla base sembrerebbe esserci un delitto, forse scaturito al termine di una lite con un altro uomo. Anche se i dettagli emersi sono ancora frammentari.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma sarebbe stato scoperto intorno alle 5 del mattino di oggi, lunedì 6 maggio. Precisamente nella zona di viale Cremona, che si trova nella periferia di Pavia. I primi a lanciare l’allarme sono stati appunto alcuni passanti che avrebbero trovato il corpo del ragazzo senza vita in strada.

Hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, che sono subito intervenute sul posto. Dai primi accertamenti avrebbero appunto scoperto che il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto per il coinvolgimento di terze persone. Di conseguenza, hanno fatto importanti scoperte in questi ultimi minuti.

Cosa è emerso dagli accertamenti sul delitto del 35enne

Da ciò che è emerso a commettere il delitto del 35enne sarebbe stato proprio l’uomo con cui lui divideva l’appartamento che si trova in via Torello da Strada. Al momento non si sa bene il motivo, ma tutto sarebbe sfociato al termine di una lite tra i due.

Questa persona avrebbe appunto trascinato il corpo senza vita dell’amico sul marciapiede e lo avrebbe lasciato lì, andando poi via. Da quello che scrive il quotidiano La Repubblica, questa persone in questi ultimi minuti avrebbe anche confessato il delitto.

Gli agenti come da prassi in questi casi, hanno avviato tutte le indagini del caso e successivamente hanno disposto il trasferimento della salma della vittima all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.