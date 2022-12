Marco contro il rientro di Ginevra al GFVip: “Deluso, mancanza di rispetto”

Durante la puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha confermato il rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite e oggi, quattro giorni dopo, Marco Bellavia ha voluto dire la sua.

Il conduttore di Bim Bum Bam si è detto “contrario e deluso”, ma anche “allibito e incredulo” di questa scelta e che “valuterà il da farsi”. Anche se – per dovere di cronaca – devo sottolineare che quando è successo lui era lì seduto in studio e non ha alzato un dito a riguardo. Ma tant’è. Dopo quattro giorni presi per pensare ha sbottato.

“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti. Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso” ha scritto su Twitter. “Io allibito e incredulo, vediamo il da farsi. No words, ogni cosa a suo tempo” ha poi aggiunto su Instagram.

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso… #bullismo @ACBS_NoBully @PamelaPrati_ #GFvip #belprati pic.twitter.com/G51B8OUUPA — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 8, 2022

La decisione di far rientrare Ginevra Lamborghini ha causato un bel trambusto online, ma anche questa presa di posizione di Marco Bellavia ha attirato numerose critiche.

Eeehm… Capisco tutto, ma questa mi sembra una trovata mediatica acchiappa like per avere ilievo dato che prima sostenevate ciò su Ginevra. Cosa è cambiato? 🤔 #gfvip #gintonic pic.twitter.com/D61hZtzlNV — Chanel (@ChaanelChanel) December 8, 2022

Ma a cosa giochiamo però? Prima perdoni Ginevra davanti tutta Italia, ci fai foto e video dove ridete e scherzate. E ora scrivi questo? Lei è stata squalificata per una frase infelice, ma intanto è rimasta in casa gente che ti ha davvero bullizzato. Sono passati due mesi basta. — Har✨ (@is16__) December 8, 2022