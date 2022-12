Santi Francesi vincono X Factor 2022: la classifica

E alla fine a trionfare ad X Factor 2022 sono stati i Santi Francesi. Secondo posto per Beatrice Quinta (il suo singolo è una bomba, certamente il più forte di quest’anno), terzo posto per Linda e quarti i Tropea. Con questo risultato Rkomi ha vinto il suo primo X Factor!

Santi Francesi, Non è Così male, il testo.

Sai che il mondo va avanti anche senza di me.

Mi vorrei presentare

Io sono matto come Cesare

Ma non mi sbatto come Cesare

(Oh oh)

Come stai? Come stai? Bene?

In fondo non è male qui

In fondo non è così male.

E stanotte resto qua a pensare

Ma poi che caz*o me ne faccio io di un clacson

Se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

Il giocoliere che cade

E non si alza più.

Sai che in me non c’è niente di male

Io da sempre rimango a guardare

E ogni tanto mi metto da parte

In un posto a due passi dal mare

Dove posso gridare.

Come stai? Come stai? Bene?

In fondo non è così male.

E stanotte resto qua a pensare

Ma poi che caz*o me ne faccio io di un clacson

Se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

Il giocoliere che cade

E non si alza più

E non si alza più.

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me.

Una donna mi guarda e mi dice rilassati pure

Ho vissuto negli anni ’60

Nuda in mezzo alla gente che salta

Ho già visto la fine di chi non ha fatto l’amore

Con tutte le cose che incontra

Con l’aria di chi non ascolta.

E stanotte resto qua a pensare

Ma poi che caz*o me ne faccio io di un clacson

Se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

Il giocoliere che cade

E non si alza più

E non si alza più.