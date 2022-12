Antonino, Oriana lo smaschera: “Quello che mi ha confessato di notte”

Dopo le notti passate sotto le coperte, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno interrotto il loro flirt perché lui l’ha accusata di non essere la donna giusta: “Lei è una Porsche, io ho bisogno di una Ferrari“.

Nonostante tutto la spagnola non si è fatta passare la cotta ed in parte è colpa di Antonino, che invece di troncare continua a dare speranze, ma senza esagerare: “Vedremo un domani, può succedere di tutto, ad oggi penso che non sei la donna per me. Però sono molto attratto e in futuro potrei anche cambiare idea e capire che provo qualcosa“.

Ieri Antonino ha chiesto il supporto ad Oriana per non farla passare per una donna che ha preso un palo (spoiler per Spinalbese: è già successo): “Io non voglio farti stare male e soprattutto non voglio farti passare per quella che ha preso il palo. Non voglio assolutamente. Però mi devi aiutare anche te. Poi se un giorno a me scatta qualcosa sarò io a dirtelo. Figurati se mi tratterrò su qualcosa che potrei sentire. Ti ho spiegato cosa voglio e cosa non voglio“.

La gieffina in confessionale ha rivelato che Spinalbese le avrebbe detto di non riuscire a resisterle perché troppo attratto: “Lui mi ha confessato ieri notte ‘io non ce la faccio a resistere perché mi piaci troppo esteticamente, fisicamente mi piaci molto’. Mi ha detto che se dovesse sentire qualcosa me lo dirà. Che se un giorno si alza e la prima cosa che pensa è vedermi, capisce in quel momento che si può lasciare andare. Certo che mi piacerebbe allontanarmi, ma stando qui dento e averlo a pochi metri è difficile. Proverò a farlo per me. Perché è complicato voler prendere le distanze e poi ritrovarsi qui sempre quella persona“.

In pratica Antonino vorrebbe un rapporto da friends with benefits.



Antonino, il pensiero su Oriana Marzoli.

“Non lo so se saranno rose, adesso non lo sono. Sai cos’è? Che siccome io non voglio far star male l’altra parte, quindi mi trovo sempre un po’ nel dover misurare le mie parole per non farla star male sempre. Vorrei essere io quello rifiutato per una volta. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà. Così non avrò ansie. Poi rivedendola qui tutto il giorno c’è un dispiacere nel vederla che ronzola e che mi guarda”.

E pensare che Oriana potrebbe ottenere anche una promessa di matrimonio se solo capisse come agire con un narcisista: ignorarlo, mostrarsi felice senza di lui.