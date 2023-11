Madonna dalla parte di Britney: unfollow a Justin Timberlake

Questo è davvero un periodaccio per Justin Timberlake. Le rivelazioni che Britney Spears ha fatto sul suo ex fidanzato nel libro The Woman In Me hanno fatto il giro del mondo ed hanno messo in cattiva luce il cantante. Come se non bastasse oggi è arrivato un chiaro segnale anche da Madonna. La regina del pop ha smesso di seguire il suo collega. I fan della Ciccone si sono accorti che la loro beniamina ha tolto il follow su Instagram al cantante di Mirrors. La madre che supporta la figlia artistica, mi sembra giusto.

Madonna non segue più Justin, le reazioni social.

Madonna unfollowed Justin Timberlake on instagram pic.twitter.com/o04ZUyL822 — Fan Account 📖🌹 (@britneycharts) November 1, 2023

Madonna deu unfollow em Justin Timberlake.#Thewomaninme pic.twitter.com/5JfY8kwEaQ — GossipBritney THE WOMAN IN ME 📚 (@GossipBritney) November 1, 2023

Madonna unfollowed Justin Timberlake 👀 pic.twitter.com/78BAmoa7FK — BreatheHeavy (@breatheheavycom) November 1, 2023

Britney Spears e le rivelazioni sull’aborto.

In The Woman in Me Britney parla di Madonna, Paris Hilton, Christina Aguilera, ma soprattutto di Justin Timberlake e un capitolo è dedicato all’aborto. La cantante di Gimme More ha svelato che mentre lei era in bagno a piangere dopo aver abortito, il suo ex ragazzo si trovava in camera a suonare la chitarra.

“Fino ad oggi, è una delle cose più dolorose che abbia mai sperimentato in vita mia. È stata una sorpresa, ma per me non è stata una tragedia. Amavo così tanto Justin. Ho sempre pensato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Certo con la gravidanza questo stava succedendo prima del previsto. Non è stata una scelta presa in fretta, abbiamo riflettuto molto, io avevo 19 anni. Lui non si sentiva pronto a diventare padre.

Il tentativo di Justin di confortarmi è arrivato in modo strano e in musica. Io ero sdraiata sul pavimento del bagno a disperarmi e singhiozzare dopo aver subito la procedura mentre Justin strimpellava la sua chitarra”.