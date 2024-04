la terrificante avventura di una gatta

Una gatta ha affrontato un’avventura incredibile, quasi surreale e difficile da credere in realtà, ecco che cosa le è successo.

Chi ha un gatto che vive un po’ in casa e un po’ fuori conosce bene l’angoscia di non vederlo tornare per ore. Pensate se questo dovesse verificarsi per giorni. Una gatta è scomparsa completamente nel nulla per poi essere ritrovata a quasi 1.000 km di distanza. Come è stato possibile? L’avventura che ha dovuto affrontare sembra davvero incredibile e quasi inventata. Eppure è tutto vero con tanto di dimostrazione e di testimonianza. Gli stessi proprietari ancora oggi, che è tutto passato, non riescono a capire bene le dinamiche. Ma andiamo con ordine e vediamo tutti i dettagli.

L’avventura terrificante di una gatta scomparsa da casa e trovata a 1.000 km di distanza

Siamo a Lehi, nello Utah, quando il 10 aprile è scomparsa la gatta di Carrie Stevens e Matt Clark. Lei si chiama Galena ed è una bellissima gatta tartarugata che vive con la sua famiglia da anni. Aveva una forte passione, quella per le scatole. Adorava infilarsi in ogni scatola che vedeva, ma questo non era mai stato motivo di preoccupazione. Semmai di divertimento. Almeno fino a quando è successa una cosa in particolare.

La coppia doveva fare un reso di un pazzo Amazon con delle scarpe. Hanno portato il pacco al punto di consegna e non sapevano che la loro gatta si era nascosta proprio lì. Galena era rinchiusa all’interno del pacco. Loro non lo sapevano e hanno iniziato a cercarla con tanti volantini e annunci. Per fortuna un dipendente Amazon ha aperto il pacco e l’ha trovata.

Appena si è accorto della sua presenza, il dipendente se ne è preso cura e l’ha portata dal veterinario. Infatti, non aveva idea dei giorni che erano trascorsi per lei dentro a quella scatola.

Dopo una settimana la coppia riceve una telefonata da un veterinario della California. Il microchip di Galena era stato rilevato e lei stava bene. La coppia ha pensato immediatamente ad uno scherzo perché si trattava di una distanza di quasi 1.000 km da dove abitavano.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Il gatto mastica le scatole di cartone: quando è normale e quando preoccuparsi

Solamente a quel punto hanno capito che la gatta si era infilata nel pazzo Amazon contenente le scarpe. Hanno preso il primo aereo disponibile e sono andati da lei. Per fortuna una serie di circostanze hanno permesso la sua sopravvivenza. Certo, non ha potuto né bere né mangiare per giorni, ma la scatola aveva dei fori e le temperature erano miti.

Galena è tornata a casa sana e salva, senza riportare nessun problema di salute. Tutto è bene quel che finisce bene. Ora i suoi genitori umani staranno molto più attenti quando si tratta di scatole di cartone.