Annuncio a sorpresa di Barbara d’Urso, il ritorno si avvicina

La regina del caffeuccio e santa patrona delle buste choc sta per fare il suo attesissimo comeback. Dopo l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, Barbara d’Urso si è goduta i suoi affetti, ma adesso pare che stia per tornare al lavoro. Stamani è arrivato uno strano annuncio che ha fatto impazzire di gioia i tantissimi fan della popolare conduttrice.

Annuncio di Barbara d’Urso: “Coming soon”.

Carmelita stamattina è tornata dai suoi ‘amatissimi amici di Twitter’ e l’ha fatto con un annuncio in esclusiva. Barbara ha pubblicato una sua foto con tanto di tazzina e ha scritto : “Coming soon”.

A cosa si riferisce Barbara? Di sicuro non un’intervista a Belve, visto che domani andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione. Forse un libro verità? Il ritorno in televisione? In ogni caso il comeback si avvicina.

Di qualsiasi cosa si tratti, noi siamo pronti.



Barbara d’Urso da Mara Venier: “Il dolore per ciò che è successo resta”.