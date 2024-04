Prima coppia a L’Isola dei Famosi, due naufraghi si stanno avvicinando

Tra un infortunio, un’espulsione e un ritiro a L’Isola dei Famosi c’è anche spazio per la ‘chimica artistica’. A Cayo Cochinos potrebbe nascere molto presto la prima coppia di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Ci sono due naufraghi che negli ultimi giorni si stanno avvicinando parecchio e che sono anche stati beccati a flirtare al chiaro di Luna.

In arrivo la prima coppia de l’Isola dei Famosi 2024.

Mercoledì notte Artur Dainese e Khady Gueye hanno guardato insieme le stelle e poi si sono seduti accanto, davanti al falò ad ascoltare Joe Bastianich che – in versione Mariano Apicella – si è messo a cantare e suonare la chitarra per il gruppo.



I due isolani sono inseparabili, nell’ultima settimana si sono avvicinati ancora di più e venerdì pomeriggio hanno anche disturbato Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci, che stavano cercando di riposare: “Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema andate a fare pucci pucci un po’ più in la se non è troppo disturbo“.

Ma c’è chi aveva già capito che tra Artur e Khady stava succedendo qualcosa. Sonia Bruganelli (che è sempre sul pezzo), nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha notato la vicinanza di Dainese alla Gueye e l’ha fatto presente a Vladimir Luxuria: “Ti dico chi per me merita di rimanere in questa nomination. Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur. Cosa intendo con questo discorso? – ha continuato Sonia – Lui è entrato in gioco facendo in bastian contrario su tutto, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha capito che anche quello non funzionava probabilmente e adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese“.

Artur e Khady saranno davvero la prima coppia de L’Isola?