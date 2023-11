Kumo balla sui tacchi: la reazione di Todaro ed Emanuel Lo

Nel quotidiano andato in onda oggi, primo novembre, Kumo è stato chiamato da Lorella Cuccarini a eseguire una coreografia sui tacchi che gli era stata assegnata da Raimondo Todaro.

“Hai un movimento molto felino e mi piace la tua presenza scenica […] ma non mi sorprendi più, per questo motivo mi piacerebbe vederti in un’altra veste, non so se l’hai mai fatto in passato, ma la priorità è che tu non ti faccia male”.

E così sulle note di Tainted Love di Marilyn Manson, Kumo ha indossato un paio di tacchi e ha iniziato a sgambettare la coreografia.

“Mi piaci molto come ballerino, il motivo per il quale ti ho dato questo compito è perché nelle ultime settimane ti avevo visto un po’ troppo scontato. Piatto. Quello che mi aspettavo immaginandomi questo compito l’ho visto. Compito più che sufficiente. Una cosa importante: respira. Perché vai in apnea. Ma sei stato bravo”.

Kumo: “Questa coreografia è stata per me un’opportunità”

“Questo palco mi ha dato quella confidenza che cercavo. Per me è stata un’opportunità“, ha dichiarato il ballerino che è stato applaudito pure dal suo professore Emanuel Lo: “Sono felice di come hai affrontato questa sfida, hai fatto vedere un’altra parte di te“.

ESCLUSIVO: Kumo, Lil Jolie e Matthew affrontano i compiti a loro assegnati di fronte ai prof! Clicca QUI per scoprire come se la sono cavata i tre allievi di #Amici23 https://t.co/J4WQEsRXhy — Witty TV (@WittyTV) November 1, 2023

Nato a Gaeta ma residente a Milano, Tiziano Coiro, per tutti Kumo è felicemente fidanzato con una collega di nome Alessia.

Tiziano Coiro: “Perché mi chiamo Kumo”