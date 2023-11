Angelica Baraldi offesa al GF da Mughini: “Mi viene da piangere”

Ieri notte durante la festa di Halloween del Grande Fratello, Giampiero Mughini rivolgendosi ad Angelica Baraldi ha detto: “Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così, ma dai“. Ciro Petrone è subito intervenuto per fermare il coinquilino: “Ok adesso togliamo il vino da qui che è meglio“.

La gieffina pochi minuti dopo si è sfogata con Vittorio Menozzi. La ragazza ha ammesso che dopo l’offesa di Mughini le veniva da piangere: “Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Cosa? Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?”

Eppure stamani – come se nulla fosse successo – la concorrente del GF si è fermata a parlare con Mughini, ma non dell’insulto, ma del suo rapporto teso con Beatrice Luzzi. Angelica Baraldi ha detto che ignorerà le frecciatine della coinquilina.

“Non so perché ce l’abbia con me. Fatto sta che io non le do più modo di vincere con me. Nel senso che se mi lancia altre frecciatine o vuole provare a discutere con me io non rispondo. Io comunque la saluto, do il buongiorno, il rapporto di educazione lo avrò sempre. Non scendo di livello. Ma se mi istiga o mi lancia delle frecciatine non rispondo e la ignoro. Altrimenti faccio il suo gioco. Io poi sto male altrimenti. Me la prendo con me stessa. Quindi preferisco ignorare”.