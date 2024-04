B&C Speakers, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,70 euro. Eletto nuovo CdA

– L’assemblea degli azionisti di B&C Speakers, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha approvato il bilancio 2023 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,70 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola; lo stacco della cedola avverrà in data 6 Maggio 2024, record date 7 maggio 2024, ed il conseguente pagamento in data 8 maggio 2024.

I soci hanno nominato per gli esercizi 2024-2026 il Consiglio di Amministrazione, mediante voto di lista, composto da 7 membri: i consiglieri Roberta Pecci Presidente, Lorenzo Coppini, Alessandro Pancani, Francesco Spapperi, Marta Bavasso e Valerie Sun sono stati eletti dalla lista presentata dell’azionista di maggioranza; il consigliere Raffaele Cappiello è stato eletto dalla lista presentata da una serie di investitori istituzionali.

Inoltre, l’assemblea ha approvato la relazione sulla remunerazione, nominato il nuovo Collegio Sindacale, conferito alla società di revisione Deloitte&Touche l’incarico per la revisione contabile per gli esercizi 2025-2033, approva una nuova autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie.

Foto: © rawpixel