Barbara Alberti deride lo schwa: “Odio il linguaggio inclusivo, torniamo a dire la N-Word”

81 anni appena compiuti e un cervello lucidissimo, ma purtroppo Barbara Alberti – nell’intervista rilasciata al settimanale Gente – è scivolata nel parlare di inclusività.

La scrittrice, infatti, è contraria alla parola ‘inclusività‘, all’uso dello schwa e al termine ‘nero‘ per parlare di una persona afrodicendente.

“La parola inclusività mi ripugna. Mi si vuole includere in che cosa? C’è forse un’enclave cui bisogna aderire? Non sopporto questa moda di correggere il linguaggio: ma correggerlo da cosa? Dalla condizione umana? La vita è imperfetta, è divisiva, a tratti ripugnante, non la si può edulcorare, ed è questo, anche, il suo bello. Gli unici strumenti veramente inclusivi sono la poesia e l’arte. Ma pensate alla Divina Commedia tradotta in schwa: “Nel mezzu del camminu di nostru vitu…”. È ridicolo e non serve a risolvere i veri problemi. […] Propongo anche di tornare a usare la parola n***o. Non lo dico io, ma l’antropologa camerunense Geneviève Makaping, autrice di un testo sul razzismo, Traiettorie Di Sguardi, molto tradotto e studiato: “Chiamatemi n***a”. Viene dal latino, solo il vostro razzismo vi fa pensare che sia offensivo”.