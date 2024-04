Nella guerra dei cieli in Ucraina entrano in conflitto anche gli iPad

Un nuovo video pubblicato dall’Aeronautica Militare Ucraina potrebbe aver confermato che i soldati dell’esercito ucraino si stanno affidando anche agli iPad di Apple durante le missioni aeree contro i sistemi di difesa aerea russi.

Come si può vedere nel video pubblicato su X, che trovate in calce alla notizia, il pilota di jet conduce un aereo sovietico Su-27 che al suo interno è anche dotato di un iPad (o un tablet simile). Il pilota può essere visto sparare con HARMS, come osservato dal Telegraph che ha analizzato la clip, ma sul tablet viene anche mostrata una mappa di navigazione ed altre informazioni sul volo.

Secondo molti, l’utilizzo degli iPad per i combattimenti aerei dimostra ancora una volta come gli Stati Uniti stiano collaborando a stretto contatto con l’esercito Ucraino per aiutarlo ad utilizzare la tecnologia occidentale al posto delle armi sovietiche datate. Anche il sottosegretario alla difesa degli USA, William LaPlante, in un’intervista aveva affermato che gli aerei ucraini sono datati, ma potrebbero comunque affidarsi alla tecnologia occidentale in quanto “sostanzialmente controllati da un iPad dal pilota. Li stanno utilizzando in conflitto una settimana dopo che glieli abbiamo consegnati”. Il filmato in questione sembra confermarlo a pieno.

