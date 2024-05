Localizzatore GPS Tracker per auto Localizzatore con APP senza Abbonamento GPS auto Antifurto Auto/Moto/Camion/Custodia da Viaggio – Winnes TK905 5000mAh Standby di 90 giorni con Magnetico IP58

59,98€ - 50,98 €

(as of May 07, 2024 03:30:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Winnes Localizzatore GPS Tracker con Potente Magnete Antifurto per Auto/Veicolo/Moto/Camion,APP/Webito -Nessun costo di abbonamento

Il nostro link al prodotto ha caricato un video di inserimento della scheda SIM come riferimento.

GPS non è abilitato Il motivo è: 1- non hai impostato APN per GPS. 2-Errore di impostazione APN

Prima del tracciamento online, dobbiamo impostare l’APN per il GPS. Dopo che l’APN è stato impostato correttamente, l’APP sarà online.

—- Inserire la SIM card.(Assicurati che la SIM per GPS abbia reti 2G GSM, GPS e GPRS, sia abilitata a ricevere e inviare messaggi di testo e chiamate e che il PIN, la segreteria telefonica disabilitati )

—-Quindi utilizzare il proprio telefono per inviare le seguenti istruzioni alla scheda SIM nel GPS.

begin123456

gprs123456

apn123456 e (nome Apn)

La configurazione dell’APN richiede solitamente 1-5 minuti. Se hai domande a riguardo, ti preghiamo di contattarci.(WhatsApp:+8615200963282)

Tracking in Tempo Reale / Registro storico del percorso

Questa funzione include 3 metodi — 1: Incluso il monitoraggio SMS 2:Il monitoraggio APP 3:Winnes GPS Website.

Supporta più dispositivi per gestire il GPS contemporaneamente : 1- Smartphone 2 – Tablet 3 – PC

Attraverso la Winnes Piattaforma è possibile ottenere la traiettoria di guida storica degli ultimi 6 mesi.

Geo-fence

Impostare un Geofence per il tracker per limitare i suoi movimenti all’interno di un distretto.

l’unità ti darà un allarme quando entri o esci dal distretto.

Prendi il parcheggio come centro, imposta la recinzione elettronica e scegli il raggio che desideri.

Puoi scegliere il raggio di quest’area.

100m-500m

Puoi confermare che la posizione centrale del recinto geografico impostato sia corretta.Dopo aver impostato il recinto elettronico, hai fatto clic su Salva.

Allarmi Multipli / Applicazioni

Allarme Batteria Scarica / Allarme Velocità Eccessiva / Allarme Vibrazioni / Allarme spostamento

Applicazioni: Auto, Camion, Motore, Rimorchio, Escavatore, Api, Barche / Navi, Borsa, Strumenti, Anziani, Scolari, Animali, Escursionisti, Sedie a Rotelle ecc.

Modi di posizione multipla

1– Il tracker è compatibile con le forme a doppia posizione di GPS e LBS, senza preoccuparsi del tracciamento interno o del tracciamento dell’area del segnale GPS.

2– Il GPS ha più modalità di lavoro, puoi selezionare la modalità di lavoro di cui hai bisogno tramite APP e SMS.

Posto consigliato per l’installazione

1-nel vano portaoggetti / 2-sotto il sedile del passeggero

3-sotto il lunotto posteriore / 4-nel paraurti anteriore

5-sotto il vano portaoggetti della porta d’ingresso

6-sotto il pannello della console

7-sotto il paraurti posteriore

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

3,8 su 5 stelle

65

4,2 su 5 stelle

141

3,9 su 5 stelle

348

3,3 su 5 stelle

179

4,1 su 5 stelle

36

4,4 su 5 stelle

430

Prezzo

74,98 €€74,98 64,98 €€64,98 84,98 €€84,98 49,98 €€49,98 29,98 €€29,98 14,98 €€14,98

Capacità della batteria

5000 mAh 10000 mAh 10000 mAh 600 mAh Può essere collegato direttamente con la batteria del veicolo, può ottenere un’alimentazione continua senza azione di ricarica! Supporta la tensione a 12-24 V, la linea nera è collegata al polo negativo e la linea rossa è collegata al polo positivo.

Taglia

90mm x 72mm x 32mm 110mm x 77 mm x 27 mm 130x100x60mm 47mm x 24mm x 18mm 90 x 45 x 12 mm / 3,5″ x 1,8″ x 0,5″ (L x P x A) ‎12 x 11 x 2.2 cm; 70 grammi

Modo di posizionamento

SMS,Web,App,Suport Andriod & IOS APP tracking SMS,Web,App,Suport Andriod & IOS APP tracking SMS,Web,App,Suport Andriod & IOS APP tracking SMS,Web,App,Suport Andriod & IOS APP tracking SMS,Web,App,Suport Andriod & IOS APP tracking

Con forte magnetico

✓

✓

✓

✓

Funzioni base

Tracciamento in tempo reale, Cronologia delle posizioni, Geofence, Allarme di velocità eccessiva, Allarme shock / vibrazione, Allarme batteria scarica, Allarme movimento Tracciamento in tempo reale, Cronologia delle posizioni, Geofence, Allarme di velocità eccessiva, Allarme shock / vibrazione, Allarme batteria scarica, Allarme movimento Tracciamento in tempo reale, Cronologia delle posizioni, Geofence, Allarme di velocità eccessiva, Allarme shock / vibrazione, Allarme batteria scarica, Allarme movimento Tracciamento in tempo reale, Cronologia delle posizioni, Geofence, Allarme di velocità eccessiva, Allarme shock / vibrazione, Allarme batteria scarica Tracciamento in tempo reale, Cronologia delle posizioni, Geo-fence, Allarme di velocità eccessiva, Allarme shock / vibrazione, Allarme di batteria scarica Car Charger Adapter per 2G/3G/4G GPS TK905.TK905B.TK915.TK1000

aree di applicazione

Auto, camion, taxi, moto, rimorchio, escavatore, autobus,valigia, camion, container, barche / navi ecc. Auto, camion, taxi, moto, rimorchio, escavatore, autobus,valigia, camion, container, barche / navi ecc. Auto, camion, taxi, moto, rimorchio, escavatore, autobus,valigia, camion, container, barche / navi ecc. Borsa, borsa, borse, strumenti, valigia, anziani, ecc. Auto, camion, barca, moto Adattatore Car Charger adapter per Realtime GPS Tracker TK905 TK905B ,TK915, TKMARS, TK1000, TK907B ecc

Pacchetto

1 x localizzatore GPS / 1 x cavo USB / 1 x custodia / 1 x manuale utente 1 x localizzatore GPS / 1 x cavo USB / 1 x custodia / 1 x manuale utente 1 x tracker GPS 1 x cavo USB 2 x adattatore Micro Sim 1 x manuale utente 1 x localizzatore GPS / 1 x cavo USB / 1 x magnete / 1 x manuale utente 1 * posizionatore / 1 * manuale utente / 1 * cavo di ricarica 1 * caricatore dell’automobile della batteria del cercatore di GPS

【Posizionamento in tempo reale】— GPS auto localizzatore con app,Individuazione automatica (supporto APP Android / iOS, Web / WAP) posizionamento GPS / LBS in tempo reale fino a 5 metri. Più forte è il segnale GPS, più precisa è la posizione.Batteria ultra capiente da 5000 mAh, 90 giorni di standby superlungo, 7-14 giorni di lavoro. (modalità di default)La durata della batteria dipende dalla frequenza con cui viene utilizzato il GPS.

【Recinto Elettronico】— Impostare l’intervallo di geofence. Se l’gps tracker per auto si trova al di fuori del raggio d’azione impostato, è possibile ricevere un messaggio sull’allarme.Previene efficacemente il furto dei veicoli, design molto intuitivo. GPS È necessario aprire l’autorizzazione della finestra pop-up dell’APP sul telefono cellulare.

【Facile installazione】— GPS tracker magnete integrato forte integrato. Il retro del localizzatore GPS è fortemente magnetico. Si installa facilmente sulla vostra auto in 10 secondi.Abbiamo caricato un video in modo che tu possa saperne di più.***Più promemoria di allarme, allarmi vibrazione/movimento/velocità.

【Funzione antifurto】— Antifurto GPS auto con Vibrazioni allarme, allarme basso, sovravelocità, allarme basso consumo. Tracciamento della posizione di veicoli persi o rubati camion / moto / auto / auto / barca. GPS Tacking su app per telefono iOS / Android, sito web per PC e laptop. Necessità di acquistare una scheda SIM che supporti la rete GSM/2G, consigliamo Wind, Tim,Vodafone, Iliad..

【Supporto per la riproduzione e il download della cronologia】— È possibile personalizzare il periodo di tempo per controllare il modo in cui viene riprodotta la traccia. La cronologia dei percorsi può durare 6 mesi. Sull’APP è possibile visualizzare anche i percorsi storici per date specifiche.

【Gestisci più tracker GPS】— Possiamo creare liberamente un account per te, in modo da poter controllare più dispositivi contemporaneamente su APP/Sito web. Molto adatto per la gestione della flotta. APP è compatibile con il sistema Android/iOS. Qualsiasi domanda può essere rivolta al supporto tecnico: WHATSAPP: +8615200963282