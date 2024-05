La nebbia che si vede dallo spazio: un fenomeno incredibile

Sappiamo già cosa è la nebbia e quanti tipi ne esistono. Tuttavia, c’è un fenomeno davvero interessante che si manifesta nello specifico in California. Si tratta della “nebbia di Tule” e prende vita in seguito alle prime piogge significative della stagione, generalmente tra novembre e marzo. Ma cosa la rende così speciale?

Questa nebbia si forma quando l’umidità relativa è alta, i venti sono calmi e il raffreddamento notturno è rapido, creando una marcata inversione termica a bassa quota. Durante le notti più lunghe dei mesi invernali, il suolo si raffredda estensivamente, favorendo la condensazione.

Estendendosi per oltre 650 km dalla città di Bakersfield fino a Red Bluff, questo evento talvolta si spinge fino all’area della Baia di San Francisco e persino verso ovest attraverso il Golden Gate. Questo fenomeno è principalmente confinato nella Valle Centrale a causa delle catene montuose circostanti che impediscono al vento di disperdere la nebbia.

Al contrario, il fenomeno risulta meno frequente nella parte meridionale e orientale della Valle Centrale, a causa delle tempeste invernali che portano venti forti e aria turbolenta, più comuni nella parte settentrionale della valle. Questo dettaglio sottolinea come variazioni climatiche anche minime all’interno della stessa regione possano avere grandi impatti sul tempo atmosferico e sulla sicurezza.

La nebbia di Tule è così fitta che è possibile da vedere addirittura dallo spazio. I satelliti (come in questa foto) hanno registrato delle vere e proprie macchie dall’alto, che sembrano come delle pozze di latte su un tavolo. I confini sono netti e il colore è denso e pieno.

Recenti studi però, indicano una diminuzione della frequenza di questo evento così curioso, possibilmente legata all’aumento dell’inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici.