Qual è il tablet di Xiaomi più potente in assoluto nel 2024?

Anche Xiaomi, nonostante il suo core business siano indubbiamente gli smartphone, ha detto, dice e dirà la sua in ambito tablet. Quest’anno il suo prodotto di punta è la versione corazzata dell’anch’esso ottimo Pad 6, vale a dire Xiaomi Pad 6S Pro da 12.4”, pronto a competere con i nuovi iPad Pro di Apple

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONE, come consuetudine quando citiamo il noto marchio cinese, ci troviamo di fronte ad un prodotto con i connotati da top di gamma, proposto ad un prezzo decisamente popolare. Servono infatti meno di 700€, ad oggi, per accaparrarsi il top di gamma assoluto in casa Xiaomi per quanto riguarda i tablet. Meno di un iPad Air di nuova generazione, per intenderci.

Il punto forte di questo device sta indubbiamente nel suo meraviglioso display con rapporto di forma 3:2 e risoluzione 3K estremamente nitida, con una generosa diagonale da 12.4” e refresh rate avanzato a 144 Hz. A spingere le prestazioni di questo agglomerato tecnologico è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, processore visto e stravisto nei top di gamma dell’ultimo periodo e costruito sfruttando il processo produttivo a 4 nm.

La batteria è una mostruosa 10.000 mAh, con pieno supporto alla HyperCharge di Xiaomi, che spinge fino a 120 incredibili watt e vi consentirà di ricaricare Pad 6S Pro velocemente. Il produttore dichiara 35 minuti per una carica completa 0-100%. Lato connettività, il tablet presenta un sistema a 6 altoparlanti ed il pieno supporto al Dolby Vision Atmos, per fruire dei contenuti nel miglior modo possibile.

Infine da annoverare nella scheda tecnica è il comparto fotografico, corazzato con una fotocamera principale da 50 MP ed un secondo obiettivo di profondità da 2 MP. Tutto questo in un peso di 590 grammi, perfettamente in linea con la concorrenza se si considera la diagonale da 12.4”. Xiaomi Pad 6S Pro è un tablet pronto per ogni sfida, che può essere sfruttato sia in ambito svago sia per la produttività. Nonostante il suo prezzo “popolare” possa trarre in inganno e dare l’impressione di volersi posizionare in una fascia di mercato più modesta, Pad 6S Pro è un flagship in tutto e per tutto.