Festa di Amici: quello che è successo al party dopo la puntata

Subito dopo aver alzato la coppa ed aver posato per le foto di rito, Sarah e gli altri finalisti si sono diretti alla festa di Amici 23. Il party post puntata è stato allestito nello studio del pomeridiano e abbiamo potuto vedere quello che è successo grazie alle live e le storie Instagram di alcuni dei presenti, uno tra tutti Dustin Taylor, che si è trasformato in una sorta di cameraman.

L’evento è stato a metà tra una serata in discoteca e un concerto di Mida, che ha saputo intrattenere il pubblico come nessuno (ma questo lo avevamo già visto durante le sue esibizioni). Il 25enne ha fatto cantare tutti con quello che è l’inno di questa edizione, Rossofuoco, poi ha cantato anche il suo nuovo singolo, Que Pasa, ma improvvisamente ha chiesto al dj di fermare la musica. Mida ha voluto fare i suoi complimenti alla Toscano: “Fermi tutti, voglio dire una cosa. Adesso vorrei un casino per Sarah al mio tre una ragazza umile, brava che ha vinto meritatamente“. Ovviamente c’è stato spazio anche per i nuovi singoli di Petit, Holden e Sarah. In molti video della festa di Amici si vedono tutti i finalisti, da Marisol e Dustin a Mida, tranne Holden e qualcuno ha pensato che avesse abbandonato il party, in realtà il cantante per un po’ è uscito e si è fatto delle foto…

Visto quanto interesse c’è nel post finale di talent e reality (basta vedere i commenti sui social), Mediaset per il futuro potrebbe pensare a delle dirette da mandare in onda sui suoi canali minori o sulla piattaforma Infinity. Un inviato/a e una telecamera per riprendere i party, fare qualche domanda ai protagonisti e scovare delle curiosità.

La festa di Amici 23, tutti i video.

Questi sono solo alcuni dei video che nelle ore successive alla puntata finale del talent mariano sono stati condivisi su Twitter…

