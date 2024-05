la ricetta semplice per farli al forno

Gli involtini di peperoni sono un antipasto o secondo piatto leggero, sfizioso e ricco di sapore, ideale da gustare in estate. Si tratta di una preparazione davvero semplice, perfetta da personalizzare a seconda dei propri gusti e degli ingredienti che si hanno a disposizione. Oggi, insieme alla nostra Giusina, ti proponiamo degli involtini di peperoni al forno davvero irresistibili, perfetti per qualsiasi pranzo o cena di famiglia ma anche da servire per un’occasione speciale.

Pronti in meno di un’ora, portarli in tavola è semplicissimo: i peperoni, cotti in forno proprio come i peperoni arrostiti, vengono spellati e divisi in falde prima di essere farciti con un ripieno a base di pane raffermo, formaggio grattugiato, capperi, prezzemolo e mozzarella, che assicura l’effetto filante; gli involtini saranno poi cosparsi ancora con la panure aromatizzata e cotti nuovamente in forno a 180 °C per 15 minuti, finché la superficie non diventerà dorata e croccante.

Il risultato sono degli involtini di peperoni gratinati che piaceranno a tutti, bambini compresi. Gustali caldi appena sfornati, oppure assaggiali freddi il giorno successivo: saranno sempre squisiti. Puoi accompagnarli con un contorno a tua scelta, magari delle sfiziose patate al forno, oppure proporli in apertura di un menù di terra.

Cosa aspetti? Scegli peperoni grandi, carnosi e di colore diverso, magari gialli e rossi, e segui Giusina in cucina per scoprire come preparare gli involtini di peperoni più buoni che tu abbia mai assaggiato. Provali anche nelle versioni con tonno e ripieni di caprino.

Se ti piacciono le preparazioni di questo tipo, ecco una selezione delle nostre ricette di involtini più buone e invitanti, tutte da provare. E se invece ami questi colorati ortaggi estivi, scopri le tantissime ricette con i peperoni che puoi realizzare.

ingredienti Olio extravergine di oliva

Come preparare gli involtini di peperoni





Inizia a preparare gli involtini di peperoni cuocendo i peperoni interi in forno a 180 °C per 30/40 minuti . In alternativa, puoi cuocerli in friggitrice ad aria: in questo caso basteranno 20 minuti.





Al termine della cottura, la pelle verrà via molto facilmente: basterà tirarla via con le mani .





Dividi i peperoni in falde e lasciali raffreddare .





Nel frattempo prepara la panure: unisci in una ciotola il pane raffermo frullato, il formaggio grattugiato, il prezzemolo fresco tritato e i capperi dissalati, poi condisci con olio extravergine di oliva .





Insaporisci con del pepe e mescola bene con un cucchiaio per amalgamare gli ingredienti .





A questo punto ungi il fondo di una pirofila e distribuisci un po’ di panure .





Forma gli involtini, farcendo ogni falda di peperone con la panure e un pezzo di mozzarella .





Arrotolali delicatamente, assicurandoti che siano ben chiusi , e man mano che sono pronti disponili in teglia uno accanto all’altro.





Cospargi la superficie degli involtini con altra panure, ultima con un filo d’olio extra vergine d’oliva e cuoci in forno a 180 °C per 15/20 min.





Gli involtini di peperoni sono pronti da gustare .

Consigli

I nostri sono involtini di peperoni vegetariani, ma se vuoi puoi aggiungere al ripieno filetti di alici, uva passa e pinoli, oppure del prosciutto cotto, in base a ciò che preferisci. Al posto della mozzarella puoi utilizzare la scamorza o un altro formaggio a pasta filata a tua scelta.

Puoi conservare gli involtini di peperoni in frigorifero per 2-3 giorni, all’interno di un contenitore ermetico.