Truffe telefoniche, l’Europol irrompe nei call center scam: è l’Operation PANDORA

Dopo aver segnalato la truffa via SMS che mira al conto corrente, torniamo a soffermarci su questioni relative alla sicurezza informatica. Stavolta, però, si fa riferimento a una maxi operazione dell’Europol contro i call center scam.

È direttamente proprio mediante il portale ufficiale dell’Europol, ovvero dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, che si può prendere visione di alcune immagini (come quella presente in alto) relative alla cosiddetta Operation PANDORA. Sì, si fa proprio riferimento a un’irruzione in 12 call center legati alle (ormai purtroppo frequenti) chiamate truffa.

L’operazione, andata in scena nella giornata del 18 aprile 2024, ha coinvolto le forze di polizia tedesche, albanesi, bosniache-erzegovine, kosovare e libanesi. La rete di call center era al centro di migliaia di chiamate truffa quotidiane, motivo per cui si è arrivati all’arresto di 21 persone (nonché all’identificazione di un totale di 39 sospetti). Dalle truffe relative ai falsi investimenti fino a quelle romantiche (chissà se i call center c’entrava qualcosa anche lo scam spaziale dell’astronauta): la rete criminale sgominata dall’Europol aveva truffato migliaia di persone con vari modus operandi.

La cosiddetta Operation PANDORA è iniziata a dicembre 2023 in Germania, quando in quel di Friburgo un cassiere di banca ha avvertito le autorità in seguito all’inaspettata richiesta di un cliente di prelevare più di 100.000 euro in contanti dopo aver ricevuto una presunta chiamata da agenti di polizia (che in realtà era falsa e proveniente dalla banda di truffatori poi sgominata).

Partendo da questo caso, l’Europol ha successivamente identificato i numeri telefonici utilizzati dalla rete, associandoli a oltre 28.000 chiamate fraudolente effettuate nel giro di sole 48 ore. Da lì si è poi arrivati a quanto già descritto. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale dell’Europol, ma quel che è certo è che la cosiddetta Operation PANDORA ha impedito a un buon numero di persone di finire vittime di truffe telefoniche.