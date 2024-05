“Ho scoperto il tumore grazie a…” Il vip lo svela a Verissimo, lacrime in studio

Il conduttore televisivo Daniele Bossari sta affrontando una difficile battaglia contro la malattia, rivelando di aver scoperto un tumore grazie alla sua passione per i cristalli. Durante una recente intervista a Verissimo condotta da Silvia Toffanin, Bossari ha presentato il suo nuovo libro “Cristallo” dove approfondisce la sua passione per queste pietre preziose che lo hanno aiutato a superare il momento più difficile della sua vita.

Bossari ha raccontato di come durante alcune sessioni di meditazione con i cristalli ha avvertito una strana tensione alla gola che alla fine si è rivelata essere un tumore. Dopo aver ricevuto la diagnosi, ha affrontato un lungo percorso di cure e controlli medici, ma fortunatamente ora si sente bene e sta affrontando le terapie con coraggio e determinazione. Il cammino dopo la scoperta lo ha portato a conoscere persone che stima molto e che lo hanno aiutato a capire meglio le energie e le tensioni che regolano l’universo.

Durante l’intervista, Daniele Bossari presenta l’uscita del suo prossimo libro Cristallo, edito da Mondadori. Ha anche espresso il suo amore per la moglie Filippa Lagerback, definendola:

“Filippa è il mio diamante, la pietra più dura che c’è. Non so come fa, ma resiste a tutto”.

Bossari ha inoltre parlato con grande affetto della figlia Stella, che sta seguendo le sue passioni e il suo sogno di diventare regista. Il conduttore ha condiviso il suo orgoglio per la figlia e la sua speranza che possa realizzare tutti i suoi desideri, anche se si mostra geloso, come ogni padre innamorato, della convivenza di Stella con il suo compagno.

Daniele ha dimostrato di essere un uomo coraggioso, determinato e pieno di amore per la sua famiglia. Sono trascorsi due anni dalla diagnosi e ne dovranno passare altri 3 per essere dichiarato fuori pericolo, ma è ottimista. La sua storia straordinaria e il suo legame speciale con i cristalli non possono che ispirare e commuovere tutti coloro che lo seguono.

