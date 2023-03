Quanto costa fare Il Cantante Mascherato? Milly Carlucci sbotta sulle fake news “controversie legali”

Quanto costa realizzare Il Cantante Mascherato?

In questi giorni sono emerse numerose cifre. Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di 8 milioni di euro per 6 puntate; mentre il portale BlogTvItaliana.it ha ridimensionato ricordando che lo scorso anno lo show è costato 650 mila euro a puntata. Anche BubinoBlog ha sparato la sua cifra scrivendo nero su bianco che “i milioni a disposizione per il format di Rai1 dovrebbero essere circa quattro, ovvero la metà della cifra sventolata“.

Quanto costa Il Cantante Mascherato?

Se in molti si sono chiesti quanto costa produrre uno show del genere è perché probabilmente – a causa degli ascolti non entusiasmanti – questa potrebbe essere l’ultima edizione a causa proprio dei costi superiori ai ricavi. Al di là di queste indiscrezioni, però, online nel corso delle ultime settimane sono emersi numerosi retroscena che la stessa conduttrice ha definito fake news.

“Va tutto bene finché si tratta di opinioni, quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all’azienda”.

A tal proposito Milly Carlucci ha parlato anche di Tribunale: “E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontani dalle notizie false“.

… teniamoci lontani dalle notizie false ‼️ Ci vediamo sabato su #rai1 con la terza puntata de @IlCantanteRai1 #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/BYHzxDtBLn — Milly Carlucci (@milly_carlucci) March 30, 2023

Perché gli ascolti sono bassi