L’acqua è davvero bagnata? La risposta non è poi così scontata!

Spesso, percepiamo l’acqua come bagnata perché, durante una pioggia senza ombrello, finiamo inevitabilmente fradici. Tuttavia, se approfondiamo la questione da un punto di vista scientifico o filosofico, la risposta si complica notevolmente. Tutto parte ovviamente dalla definizione stessa di “bagnato”.

L’origine scientifica del verbo assume un ruolo chiave nel dibattito, poiché si riferisce alla capacità di un liquido di aderire alla superficie di un solido. Ciò implica che la non sia tanto una qualità intrinseca dell’acqua, quanto piuttosto una proprietà relativa, un’azione che il liquido è in grado di compiere. A tal proposito sapevate che sono state osservate delle proprietà quantistiche dell’acqua?

Dal punto di vista scientifico, la bagnatura di un oggetto dipende dall’interazione tra le forze adesive e coesive dei liquidi e dei solidi coinvolti. Le forze coesive mantengono unite le molecole di un liquido, mentre le forze adesive permettono allo stesso di aderire ai solidi. Quando ci immergiamo in acqua, sono le forze adesive dei nostri vestiti a prevalere sulle forze coesive dell’acqua, facendo sì che questa aderisca ai tessuti piuttosto che a sé stessa.

I tessuti, ad esempio, hanno forze adesive più forti rispetto ai metalli, che tendono a respingere la maggior parte dei liquidi. Anche gli uccelli acquatici, come anatre e oche, hanno sviluppato meccanismi per ridurre l’aderenza dell’acqua alle loro piume, distribuendo oli che rendono il loro piumaggio idrorepellente. Questo gli consente tra l’altro di rimanere leggeri per il volo.

Concludendo, dire che l’acqua è “bagnata” si rivela essere una semplificazione eccessiva di una realtà più complessa. Scientificamente e filosoficamente, non possiamo affermare categoricamente che la realtà sia questa, poiché questo stato dipende non dall’acqua in sé (che può anche diventare due liquidi diversi), ma dalla sua relazione con altri materiali.