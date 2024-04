Samsung TV QE32Q50AEUXZT QLED Full HD, Smart TV 32″ Quantum HDR, 100% Volume Colore, OTS Lite, Slim Design, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2023

449,00€ - 339,00 €

Descrizione Prodotto

Un TV QLED compatto che si adatta ai tuoi spazi

100% di volume colore con Quantum Dot

La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità.

Quantum HDR

Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti.

Un processore più veloce e intelligente

Processore Quantum Lite

Il potente processore Samsung ottimizza la qualità audio in base al contenuto visualizzato.

Audio virtuale sincronizzato con l’azione

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)

Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva.

TV e soundbar in perfetta armonia

Q-Symphony

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto sonoro migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV.

Audio calibrato in base ai tuoi contenuti

Adaptive Sound

La funzione Adaptive Sound si avvale della tecnologia Audio Scenic Intelligence per ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto, tramite un’analisi in tempo reale della scena.

Elegante e sottile come non mai

Slim Design

Grazie al design incredibilmente sottile, inedito per questa categoria, il TV si integra perfettamente nella parete.

Motion Xcelerator

Immagini nitide e prestazioni al top grazie all’analisi e compensazione automatica dei frame in base alla fonte dei contenuti.

Auto Low Latency Mode

Entra in tempo reale nel vivo dell’azione con Auto Low Latency Mode: la tecnologia ottimizza lo schermo per darti maggiore controllo con un ritardo nella ricezione del segnale appena percettibile. Vivi un’esperienza di gioco nella sua forma più coinvolgente senza effetto mosso e fenomeni di judder.

Lavorare e studiare da casa

PC on TV

Scopri tutte le possibilità a tua disposizione: accedi facilmente a PC, portatile e cellulare dal tuo TV.

Un solo schermo per una visione completa

Multi View

Guarda contemporaneamente e sullo stesso schermo i contenuti di TV e cellulare. Che siano i risultati della partita in tempo reale o video tutorial per le tue sfide di gaming, basta collegare il telefono in modalità multischermo come mai prima d’ora.

Controlla i tuoi dispositivi preferiti

SmartThings

Lascia che il tuo TV rilevi automaticamente, connetta all’istante e presenti in modo intuitivo tutti i dispositivi presenti nelle vicinanze. SmartThings non solo supporta dispositivi mobili/cam/IoT/Smart, ma anche apparecchi di vecchia data. Una volta connessi, i dispositivi possono essere facilmente controllati con il telecomando.

Parla e sarai accontentato

Più assistenti vocali

Con il comando vocale tutto diventa più semplice. Da oggi potrai accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti, avere delle risposte e persino controllare il tuo TV e gli altri dispositivi connessi della casa. Basta dire ciò che desideri.

Samsung TV Plus

Goditi contenuti TV in diretta streaming con i canali virtuali di Samsung TV Plus. Puoi scegliere tra un’ampia offerta di contenuti di tutti i tipi, anche quelli di tendenza. Non avrai più bisogno di chiedere agli amici quali sono le novità più in voga al momento: basta sintonizzarsi su Samsung TV Plus per scoprirlo.

Trova i migliori contenuti in un istante

Universal Guide

Un elenco di contenuti completo creato su misura per te: dalle emittenti televisive ai canali in streaming. Accedere ai tuoi contenuti preferiti non è mai stato così semplice; e non serve nemmeno aprire un’app.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 72,52 x 47,85 cm; 5,4 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0BWFMYZQG

Paese di origine ‏ : ‎ Slovacchia

Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0

Quantum HDR: vivi ogni scena come dal vivo grazie a questa tecnologia che analizza ogni singolo fotogramma per regalarti colori brillanti e dettagli definiti.

Motion Xcelerator: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello. Con questa tecnologia, il TV bilancerà le performance per fornirti un’esperienza da gaming fluida e senza rivali.

Ottieni sempre il 100% del volume colore grazie alla tecnologia Quantum Dot, che ti regala oltre un miliardo di sfumature diverse per immagini brillanti.

AirSlim: il design di questo TV ti permetterà di posizionarlo dove preferisci grazie al suo spessore sottile ed elegante.