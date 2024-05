Kate Middleton, l’ultimo annuncio di Buckingham Palace preoccupa i sudditi: come sta la Principessa

Questa è la domanda che si fanno tutti da mesi, ma in particolare da quando a marzo la Principessa ha annunciato di essere in cura per un cancro

Gli occhi del mondo sono puntati sul Regno Unito per le condizioni di salute di due importanti pilastri della monarchia inglese. Da un lato Re Carlo III, appena salito al trono, dall’altro la moglie del futuro erede al trono britannico: entrambi intenti a combattere il cancro. A tal proposito in tanti si stanno chiedendo come sta Kate Middleton e quando tornerà al lavoro, visto che ormai è assente da mesi.

Lo scorso 22 marzo la Principessa era stata costretta a registrare un video per dire al mondo intero che i medici le avevano diagnosticato un tumore. Il suo messaggio era stato trasmesso dalla BBC.

La moglie del Principe William, oggi primo in linea di successione al trono inglese, aveva anche detto che si stava sottoponendo a chemioterapia. Quando a gennaio l’hanno operata all’addome nessuno sapeva che avesse un cancro.

Da allora non abbiamo più saputo praticamente niente. La Principessa aveva chiesto rispetto per la privacy della sua famiglia. Anche perché aveva dovuto dire ai figli della malattia troppo velocemente, visti tutti i rumors che circolavano sui media.

Oggi, però, la stampa britannica riporta un aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Il corrispondente reale per la BBC avrebbe sentito Kensington Palace per delle notizie che, però, non promettono nulla di buono.

Come sta Kate Middleton?

Sean Coughlan, il royal correspondent per la BBC, riporta le parole di un portavoce di Kensington Palace, che annuncia che non si prevede che la Principessa torni al lavoro fino a quando il team medico che la segue non darà il via libera. Attualmente sarebbe ancora in cura per il cancro.

Al momento, dunque, tutto tace, anche se la moglie del Principe William continua a seguire a distanza le attività caritatevoli che patrocina per conto della Corona. In particolare è molto attenta alle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood. Il responsabile dell’organizzazione, Christian Guy, ha detto che la Principessa era entusiasta dell’ultimo rapporto presentato a Londra. La campagna della fondazione “sta andando avanti mentre lei si riprende” e tutti la attendono fiduciosi.