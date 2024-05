retromarcia sull’IA? La useremo solo per cose importanti

Nei prossimi giorni, Microsoft dovrebbe rilasciare un grande aggiornamento per l’IA di Windows 11 e per i software che ne fanno utilizzo: gli occhi, in tal senso, sono puntati sull’evento del colosso di Redmond del 20 maggio. Intanto, però, l’azienda sta spingendo l’IA anche tra gli sviluppatori terze parti.

Proprio tra le sessioni dedicate agli sviluppatori a margine dell’evento Microsoft del 20 maggio, l’azienda di Redmond ne terrà una intitolata “Use AI for ‘real things’ in your Windows Apps“, che potremmo tradurre come “Utilizza l’IA per le cose che contano nelle tue app per Windows“. L’evento può essere consultato anche dal sito web di Microsoft, mentre gli speaker saranno gli ingegneri di Redmond Nikola Metulev e Tetyana Sych.

L’evento si occuperà di mostrare una serie di demo dell’utilizzo dell’IA nelle applicazioni pratiche per PC, andando ben oltre la sua attuale implementazione su Windows 11: al momento, infatti, Copilot permette di effettuare ricerche sul web, di ricevere risposte in linguaggio umano a domande di ogni tipo, di generare immagini e linee di codice. In molti, però, si chiedono quali altri utilizzi pratici potrebbero esserci per l’IA, al di là del comparto generativo.

Si tratta di una questione particolarmente sentita anche da Microsoft, che in passato ha provato a utilizzare Copilot per alcune automazioni sul proprio sistema operativo di punta, fallendo. Con l’aggiornamento a Windows 11 24H2, però, dovrebbe arrivare la funzione AI Explorer, con la quale l’IA sarà in grado di memorizzare tutte le azioni svolte dall’utente sul PC e di eseguirle automaticamente a sua volta, oppure di fornire informazioni dettagliate su di esse.

A quanto pare, Microsoft punterà molto su AI Explorer all’evento del 20 maggio e, al contempo, vorrebbe che anche gli sviluppatori integrino funzionalità simili nelle proprie applicazioni, rendendo così l’IA capace di assistere gli utenti nelle attività di tutti i giorni anche al di là della generazione di testi e immagini e delle ricerche sul web. L’unico problema? I requisiti hardware di AI Explorer su Windows 11 saranno altissimi e potrebbero finire per spingere molti sviluppatori ad aspettare prima di implementare l’IA nei propri programmi.