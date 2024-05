Weenect – GPS per bambini | Senza limiti di distanza | 7 giorni di autonomia | Pulsante di allarme | Telefono di emergenza | 2G | Funziona con abbonamento

65,00€ - 39,99€

Pile ‏ : ‎ 1 AAA (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6,5 x 1,8 x 4 cm; 55 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 dicembre 2015

Produttore ‏ : ‎ WEENECT

ASIN ‏ : ‎ B0171IRNU8

Numero modello articolo ‏ : ‎ WE202

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

♾️ TRACCIAMENTO GPS ILLIMITATO – Il localizzatore GPS funziona senza limiti di distanza. Segui i movimenti di tuo figlio dal tuo smarthphone (iPhone e Android) in diversi luoghi in Europa (eccetto Svizzera). Una buona connessione di rete (GPRS/2G) è necessaria per utilizzare il localizzatore in modo ottimale.

⚠️ Attenzione – Verificate la durata della rete 2G nel vostro paese. Fine del funzionamento della rete prevista entro la fine del 2026.

📍 LOCALIZZAZIONE GPS IN TEMPO REALE – La localizzazione è in tempo reale (fino a una posizione ogni 10 secondi) e illimitata, in modo da sapere sempre dove si trova il bambino.

🆘 PULSANTE DI AVVISO | FUNZIONE TELEFONO – 📲 Chiamate vocali: 10 minuti al mese. In caso di problemi, tuo figlio può avvisarti premendo il pulsante SOS sul suo localizzatore. Il dispositivo si trasforma quindi in un telefono in modo che tu possa parlargli e rassicurarlo prima di rintracciarlo grazie al rilevamento della sua posizione.

⚠️ AVVISO DI ENTRATA | USCITA DALLE ZONE SICURE – Notifica sul telefono di entrata ed uscita dalle aree predefinite. Imposta delle zone sicure per essere avvisato automaticamente se tuo figlio entra o esce da queste aree (la scuola e l’abitazione, ad esempio). 💻 CRONOLOGIA – Verifica gli spostamenti di tuo figlio per accertarti che non abbia scelto un percorso pericoloso per tornare da scuola o dalla palestra.

🔋 BATTERIA A LUNGA DURATA – La batteria può durare fino a 7 giorni con un utilizzo quotidiano (calcolando 2 ore di utilizzo al giorno). Si ricarica in 2 ore

💳 ABBONAMENTO RICHIESTO – Il GPS è dotato di una SIM (inclusa) e richiede un abbonamento per coprire le spese di servizio. Gli abbonamenti disponibili (a partire da 5,83€ al mese) sono: abbonamento mensile (impegno minimo di 3 mesi), abbonamento prepagato di 1 anno.✔️ SODDISFATTO o RIMBORSATO – Beneficia di una garanzia di rimborso di 30 giorni sul tuo abbonamento Weenect.