la ricetta del contorno di origine francese tipico di Nizza

La ratatouille è una nota ricetta di origine francese a base di verdure, un contorno tipico della cucina provenzale – in particolare della città di Nizza, in Costa Azzurra – in cui viene chiamata ratatouille niçoise. Si chiama così perché rievoca il gesto di rimestare le verdure, che deriva dal francese touiller e dall’occitano ratatolha.

La ratatouille si prepara con le classiche verdure estive dell’orto: zucchine, melanzane, pomodori, peperoni e cipolle, tagliate a rondelle della stessa dimensione, così da ottenere una cottura omogenea, e profumate con erbe aromatiche. La ricetta originale prevede la cottura in padella, dove le verdure vengono stufate a fuoco lento e inserite nel giusto ordine, così da cuocerle in modo uniforme.

Nella nostra ricetta, cuoceremo la ratatouille in forno, realizzando una base di passata di pomodoro – cotta in padella con olio extravergine di oliva, cipolla e aromatizzata con dell’origano – sulla quale abbiamo sistemato le verdure a rondelle una accanto all’altra in senso circolare, in modo da alternarne i colori: noi abbiamo utilizzato anche patate e porri, ma tu puoi personalizzare la ricetta con le verdure di stagioni che preferisci: importante però che siano facili da tagliare a rondelle. Ti basterà poi spennellare le verdure con un mix di olio e origano, prima di cuocere la ratatouille di verdure in forno, per circa 45 minuti.

La ratatouille viene servita solitamente con patate, riso bollito o con del pane casereccio, ma puoi servirla anche come accompagnamento per secondi piatti di carne o di pesce, proprio come per la nostra caponata siciliana, o la peperonata, pietanze che per colori, gusto e consistenza ricordano molto la ratatouille. Ecco, allora, i passaggi per realizzarla.

Come preparare la ratatouille





In una padella fai soffriggere la cipolla con dell’olio extravergine di oliva .





Quando sarà dorata, aggiungi la passata di pomodoro .





Aggiusta di sale e pepe e aggiungi le spezie che preferisci , noi abbiamo usato l’origano, ma puoi utilizzare anche il timo o il basilico. Lascia cuocere per 10 minuti.





Lava la zucchina, spuntala e tagliala a rondelle della stessa dimensione .





Lava la melanzana, spuntala e tagliala sempre a fette di simile grandezza .





Lava la patata, pelala e tagliala a fette dello stesso spessore delle altre verdure .





Pulisci il porro e taglialo a rondelle della stessa dimensione .





Taglia i peperoni, uno rosso e uno giallo, in pezzi della stessa dimensione delle altre verdure .





Ora inizia a comporre la ratatouille: metti le rondelle una sopra l’altra alternando le verdure. Dovrai ottenere delle piccole pile .





In una pirofila di 24 o 26 cm di diametro, crea una base con la salsa di pomodoro .





e sistema le pile verdure compattate una vicino l’altra in senso circolare, fino ad arrivare al centro .





A parte, mischia insieme olio e origano, e usalo per spennellare le verdure .





Aggiungi un pizzico di sale, pepe .





Cuoci in forno a 180 °C per 45 minuti . La ratatouille è pronta per essere servita tiepida.

Conservazione

Puoi conservare la ratatouille in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico.