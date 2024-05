3 annunci IA di Microsoft Build che cambieranno le nostre vite tecnologiche

Nel caso in cui i recenti annunci degli agenti intelligenti di OpenAI e Google non vi abbiano ancora fatto comprendere che siamo nel bel mezzo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, in queste ore ci sta pensando Microsoft a ricordarvelo. Qualche esempio? Dall’evento Build 2024 sono arrivati 3 annunci IA non di poco conto.

Microsoft Edge doppia i video di YouTube in tempo reale

Non è un mistero il fatto che Microsoft Edge punti sulle funzioni IA. Tuttavia, nel contesto dell’edizione 2024 dell’evento Microsoft Build è arrivato un annuncio che non esattamente tutti si aspettavano. Presto, infatti, il browser dell’azienda di Redmond, integrato su Windows, potrà tradurre e doppiare in tempo reale i video online, da quelli di YouTube fino a quelli di LinkedIn, passando per i player relativi a Coursera, Bloomberg, Reuters e altri siti Web. Inizialmente le lingue per cui sarà possibile ottenere una traduzione dall’inglese saranno tedesco, hindi, italiano, russo e spagnolo.

Il modello Phi-3-vision rende l’IA più leggera e conveniente

Nell’era dell’intelligenza artificiale, è importante tenere bene a mente anche costi e risorse di calcolo. Ecco perché l’appena annunciato modello IA multimodale Phi-3-vision (da 4,2 miliardi di parametri), in grado di rispondere anche a domande su immagini e grafici, risulta importante per alimentare i futuri servizi in campo IA. Un modello leggero come Phi-3-vision risponde, infatti, alla sempre maggiore esigenza di “potenziare” le funzionalità IA su smartphone e laptop, evitando al contempo di occupare troppa memoria.

L’agente intelligente Copilot diventa un “dipendente virtuale”

Pensate di essere appena stati assunti e di non avere la più pallida idea di chi sono i vostri colleghi, quando ci saranno le riunioni e così via. Inoltre, nessuno sembra avere troppo tempo per occuparsi di voi. Ebbene, il nuovo agente intelligente Copilot mostrato da Microsoft durante l’evento Build 2024 può utilizzare l’IA, ad esempio, per ragionare sui dati delle risorse umane, presentarvi ai colleghi e organizzare per voi la prima settimana di riunioni.

Non è un caso che qualcuno abbia già ribattezzato questa tipologia di agenti intelligenti come “dipendenti virtuali”. In linea generale, la novità riguarda la possibilità per aziende e sviluppatori di creare Copilot IA personalizzati che possono svolgere attività in autonomia, dal monitorare la casella di posta elettronica all’automatizzare quelle noiose operazioni di amministrazione richieste nel quotidiano. Per quel che riguarda il lancio della funzione, ci sarà una fase di preview pubblica nel contesto di Copilot Studio entro la fine del 2024.

Quelli indicati in questa sede sono solamente alcuni degli annunci IA effettuati in questi giorni, considerando che si tratta di un periodo particolarmente intenso per il mondo Tech. A tal proposito, per fare un esempio ulteriore, potrebbe interessarvi approfondire anche la nuova funzione IA di Paint che sistema i scarabocchi.