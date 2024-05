È morto Rylo Huncho, il colpo e la caduta a terra: morte tragica 

Pare che il giovane rapper sia stato portato d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo

Certe tragedie che accadono a giovanissimi artisti hanno abituato senz’altro il pubblico e gli appassionati di altri tempi, quando rockstar e popstar erano fiamme che bruciavano troppo rapidamente. Quanti artisti abbiamo visto (o hanno visto i nostri genitori) andare via a una giovane età per colpa di patologie, problemi con le droghe o drammi sul palco? Stavolta dobbiamo parlare di Rylo Huncho, un rapper diciassettenne.

Il giovane si stava filmando con una pistola in mano mentre ballava e cantava, con l’intenzione di pubblicare questo genere di “clip estrema” sul suo profilo Instagram. La registrazione si interrompe bruscamente quando il ragazzo si punta l’arma alla testa. Cosa è successo a quel punto? Non è facile spiegarlo, ma l’imprevisto dietro l’angolo è arrivato nel modo peggiore a sorprendere il giovane rapper.

Rylo Huncho, a quanto pare, ha premuto il grilletto ed è caduto a terra subito dopo lo sparo. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, la polizia di Suffolk, in Virginia, ha confermato che il diciassettenne è deceduto a causa di una “ferita accidentale da arma da fuoco autoinflitta” alla testa.

Rimane incerto se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. L’arma carica, evidentemente pericolosa, non è stata maneggiata con la dovuta cautela, se si è trattato di un orribile sbaglio. Il video, poi rimosso, quello che mostra Rylo Huncho puntarsi la pistola alla tempia, sparare e crollare a terra, è diventato virale sul web. Nonostante la prima rimozione, ormai, per bloccare la diffusione del video era troppo tardi.

Nel video ripubblicato, il diciassettenne canta e si muove a ritmo di musica mentre tiene in mano l’arma. Il filmato ha scatenato molte speculazioni, prima sulla veridicità dell’accaduto e poi sulle motivazioni che avrebbero spinto il ragazzo a compiere tale gesto. Pare che il giovane rapper sia stato portato d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo.