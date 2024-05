Fabrizio Corona aggredito in passato da Belen Rodriguez: “Sono crollato a terra, mi poteva uccidere”

Fabrizio Corona ieri sera è stato intervistato da Veronica Ruggeri a Le Iene.

“Ho sempre tradito le mie fidanzate, tutte. Nina, Belen.. Tutte. Ho sempre negato ovviamente. Nina quando lo ha scoperto ha chiesto il divorzio, Belen lo ha scoperto dopo che ci siamo lasciati. Ti racconto questa: ero testimonial di un brand di orologi internazionali e decidiamo di fare questa campagna. Loro volevano a tutti i costi anche questa ragazza e la loro idea era di fare questa campagna pubblicitaria di noi a letto nud1 con gli orologi. L’abbiamo fatta, solo non potevo dirlo a Belen altrimenti me l’avrebbe impedito. Mi avrebbe detto ‘se vuoi stare con me non lo fai’. Quando il servizio è uscito Vanity Fair fa un richiamo di copertina enorme ‘CORONA A LETTO CON UN’ALTRA’ e Belen ovviamente lo legge. Quando torno a casa entro in camera e vedo il giornale per terra, mi chino per raccoglierlo e lei da dietro mi tira un vaso con un cactus in testa. Io crollo per terra. Mi poteva uccidere!”