La star del wrestling Kenny Omega ospite nel nuovo Yakuza

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l’icona dell’All Elite Wrestling Kenny Omega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell’AEW) e l’attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno in un cameo in Like a Dragon: Ishin! Kenny e Rahul sono due dei sei ospiti speciali che rispondono all’incitazione alla rivolta di Sakamoto Ryoma nel prossimo gioco d’azione samurai di Ryu Ga Gotoku Studio. Kenny Omega e Rahul Kohli si uniscono alla causa di Ryoma sotto forma di Carte soldato. Le Carte soldato sono una funzione di combattimento che garantisce potenziamenti temporanei al protagonista del gioco action, una versione ambientata nel Giappone medievale del classico Yakuza. Tutte le Carte soldato degli ospiti speciali saranno disponibili a livello globale come contenuto scaricabile gratuitamente a partire dall’accesso anticipato del 17 febbraio. Il gioco sarà disponibile il 21 febbraio 2023 su PlayStation, Xbox e PC.