Scheda video Nvidia di ultima generazione ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Per l’ennesima volta, la Gaming Week 2024 di Amazon si rivela un’occasione perfetta per chi deve assemblare o rinnovare un pc per videogiocare. La nuova offerta riguarda un’ottima scheda video che permette di giocare senza problemi alle produzioni più recenti.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Ci stiamo riferendo alla Zotac Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, una scheda video dotata di 16GB di VRAM di tipo DDR6 per poter gestire senza problemi anche i videogiochi più pesanti. Come tutte le GPU della serie 4000, anche questa scheda video Zotac supporta pienamente il DLSS 3, una tecnologia che permette di aumentare in maniera consistente il numero di fotogrammi al secondo senza però rinunciare alle risoluzioni più elevate.

Parlando invece di raffreddamento, questa scheda monta un sistema Twin Edge, formato da due ventole che terranno a bada le temperature senza produrre troppo rumore grazie alla tecnologia IceStorm 2.0. Vi è inoltre una luce RGB che può essere personalizzata tramite SPECTRA RGB Lightning.

Per quello che riguarda invece la connettività, questa GPU monta tre uscite DisplayPort 1.4a con supporto alla risoluzione massima di 7680×4320 a 60Hz e un’uscita HDMI con supporto a 4K 120Hz HDR e 8K 60Hz HDR.

L’offerta permette di acquistare il prodotto con il 6% di sconto e, sebbene la fine dell’Amazon Gaming Week sia fissata a domenica prossima, le scorte potrebbero esaurirsi molto prima.

