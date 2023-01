Be Comics! a Padova, l'edizione 2023 a marzo

Dal 18 al 19 marzo 2023 si terrà a Padova la nuova edizione di Be Comics! manifestazione dedicata alla cultura pop e geek in tutto il Veneto, presso i padiglioni padiglioni 7 e 78 del quartiere fieristico di Padova. Il tema scelto per l’edizione 2023 è “East of West, West of East”. “Sulla base delle ottime premesse dell’edizione 2022, siamo lieti di tornare a Padova con Be Comics! 2023”, commenta Marco Moretti, Amministratore Delegato di Fandango Club Creators. “Vogliamo continuare a portare la cultura pop a Padova e in tutto il nordest, riunendo coraggiosamente tutte le anime del mondo geek in un’unica soluzione: Be Comics! ha un grande potenziale di crescita e siamo certi che anche quest’edizione lo confermerà”.

Be Comics! diventa anche Be Manga!, Be Games!, Be Cosplay! e Be Pop! con postazioni e aree tematiche dedicate, che affiancano l’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi. La cultura dell’immagine troverà spazio anche nell’Artist Alley, un’area dedicata a mostre a tema comics e manga. Nella Gaming Area ci saranno console e postazioni gioco, ma anche giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi di carte. Tutti i cosplayer avranno modo di sfidarsi durante due momenti dedicati: il primo sarà sabato 18 con la Cosplay Battle, una gara ad eliminazione diretta 1v1, dove sarà il pubblico a decretare il vincitore votando il proprio preferito, mentre domenica 19 avrà luogo l’Epic Cosplay Contest, una competizione valida per la qualificazione alla Cosplay Italian Cup, durante la quale i cosplayer sfileranno sul palco proponendo performance a tema.